Il difensore giallorosso racconta la sua esperienza e le ambizioni per il futuro.

Il momento di gloria di Venturini

Andrea Venturini, difensore del Ravenna, ha vissuto un momento di grande soddisfazione nell’ultima partita contro il Prato, dove ha segnato un gol decisivo. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche un’importante vittoria per la sua squadra, che ha chiuso il match con un netto 3-0. “Il mestiere di noi difensori è quello di evitare i gol, ma ben venga la soddisfazione della rete personale”, ha dichiarato Venturini, evidenziando l’importanza di contribuire anche in fase offensiva.

Un bilancio positivo per la stagione

Il centrale cesenate ha già un passato ricco di successi, avendo vinto la serie D con diverse squadre. Tornato a Ravenna con grande ambizione, Venturini ha espresso la sua soddisfazione per il percorso intrapreso: “Il riassunto individuale della prima parte di stagione è senz’altro positivo. Sono molto contento di essere tornato a Ravenna, cercando di portare la mia esperienza e la mia mentalità vincente”. La squadra, grazie agli investimenti della società, sta dimostrando di avere grandi ambizioni e standard elevati.

La sfida del girone di ritorno

Con l’inizio del girone di ritorno, il Ravenna è pronto a lanciarsi alla rincorsa del Forlì, distante solo una lunghezza. Venturini ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con la giusta mentalità: “Dovremo essere bravi a pensare realmente una partita alla volta, cercando di non guardare troppo alla classifica”. La prossima sfida contro la Sammaurese, rinforzata da nuovi acquisti, si preannuncia intensa e competitiva. Il difensore è determinato a continuare a segnare e a contribuire al successo della sua squadra.