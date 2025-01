Una vittoria convincente per l'Olimpia Milano, che si impone sul Maccabi Tel Aviv con un punteggio schiacciante.

Una vittoria schiacciante per l’Olimpia Milano

Nel ventesimo turno di Eurolega, l’Olimpia Milano ha dimostrato tutta la sua forza, dominando il Maccabi Tel Aviv con un punteggio finale di 107-74. Questa vittoria rappresenta la seconda consecutiva per la squadra di Messina nel 2025 e l’undicesima della stagione, mantenendo così viva la corsa verso i playoff. La partita si è svolta sul campo neutro di Belgrado, ma l’Olimpia ha saputo far sentire il proprio dominio fin dai primi minuti.

Prestazioni individuali di alto livello

Shavon Shields è stato il miglior marcatore dell’Olimpia, contribuendo con 18 punti. Non sono stati da meno Nikola Mirotic e Zach LeDay, entrambi autori di 17 punti. La squadra ha mostrato un gioco corale, con ottime prestazioni anche da parte di Armoni Brooks e Leandro Bolmaro, rispettivamente con 15 e 14 punti. Dall’altra parte, il Maccabi ha faticato, chiudendo con un deludente 1/21 da tre punti, con Roman Sorkin che ha segnato 16 punti.

Un match controllato dall’inizio alla fine

L’Olimpia ha iniziato la partita con grande intensità, chiudendo il primo quarto in vantaggio 20-14. Nonostante un inizio di secondo quarto in cui il Maccabi ha cercato di reagire, Milano ha ripreso il controllo, toccando un vantaggio di 13 punti grazie a un’ottima prestazione offensiva. La squadra ha continuato a spingere, arrivando a un vantaggio di 20 punti nel terzo quarto, con Messina che ha dato spazio a tutta la panchina, permettendo anche a Flaccadori di brillare con due triple decisive.

Con la vittoria già in ghiaccio, l’Olimpia ha chiuso la partita con un punteggio che ha superato il muro dei cento punti, grazie a una tripla di capitan Ricci. Questo risultato non solo conferma la forza della squadra, ma la prepara anche per le prossime sfide casalinghe contro Alba Berlino e Partizan Belgrado, dove sarà fondamentale mantenere la striscia positiva per migliorare ulteriormente la classifica.