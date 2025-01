Un match cruciale per l'Olimpia Milano nel 20° turno di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv.

Il contesto della partita

Questa sera, sul campo neutro di Belgrado, l’EA7 Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Maccabi Tel Aviv nel 20° turno della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25. Il match, che avrà inizio alle 20.05, rappresenta un’importante opportunità per la squadra di coach Ettore Messina di consolidare la propria posizione in classifica e di cercare la terza vittoria consecutiva in Europa. Dopo il colpaccio della scorsa settimana contro l’Asvel, i biancorossi sono determinati a continuare la loro corsa verso i playoff.

Le formazioni e le assenze

Nonostante le difficoltà, l’Olimpia Milano si presenta con un roster rinforzato. Rientrano in squadra giocatori chiave come Shields e Leday, che erano stati tenuti a riposo nella vittoriosa trasferta in LBA contro Pistoia. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di Josh Nebo, Fabien Causeur e Neno Dimitrijevic, assenze che potrebbero influenzare le dinamiche di gioco. Attualmente, l’Olimpia occupa il 12° posto in classifica con un record di 10-9, mentre il Maccabi si trova in una posizione difficile, al 17° posto con sole 5 vittorie e ben 14 sconfitte.

Analisi dell’avversario

Il Maccabi Tel Aviv, nonostante la sua attuale posizione in classifica, è una squadra che non deve essere sottovalutata. Come sottolineato da coach Messina, il Maccabi ha dimostrato di essere competitivo anche nelle sconfitte, mostrando una chiara idea di gioco basata sul ritmo e sul movimento della palla. La squadra israeliana è composta da giocatori in grado di risolvere situazioni difficili in uno contro uno, rendendo fondamentale per l’Olimpia controllare il ritmo della partita. La chiave per il successo potrebbe risiedere nel dominio dei rimbalzi e nella selezione dei tiri, aspetti cruciali per evitare che il Maccabi possa esprimere il proprio potenziale.

Il palcoscenico di Belgrado

Il match si svolgerà in un’atmosfera carica di tensione e aspettativa, tipica delle sfide di Eurolega. Belgrado, storicamente un palcoscenico di grandi battaglie cestistiche, offrirà un contesto ideale per una partita che promette emozioni e spettacolo. I tifosi di entrambe le squadre sono pronti a sostenere i loro beniamini, rendendo l’ambiente ancora più elettrizzante. Con risultati, classifiche e highlights disponibili su Sky Sport e NOW, gli appassionati di basket non vorranno perdere questo incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre.