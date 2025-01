Una partita fondamentale per le ambizioni playoff dell'Olimpia Milano.

Un incontro da non perdere

L’Olimpia Milano si prepara a scendere in campo per una sfida di grande importanza contro il Maccabi Tel Aviv, un avversario che, nonostante le difficoltà recenti, rappresenta sempre una minaccia. Con un record di 10 vittorie e 9 sconfitte, la squadra di Ettore Messina ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. La vittoria contro l’ASVEL Villeurbanne ha infuso nuova fiducia nel gruppo, che ora punta a consolidare la propria posizione nella corsa ai playoff di Eurolega.

Strategie e punti chiave

Per affrontare il Maccabi, Milano dovrà mantenere alta la concentrazione e controllare il ritmo della partita. La squadra israeliana, guidata da Oded Kattash, è nota per il suo gioco veloce e fisico, e sfrutterà ogni opportunità per mettere in difficoltà i milanesi. La chiave per l’Olimpia sarà la solidità difensiva, in particolare nel contenere gli esterni avversari e limitare i tiri da tre punti. La battaglia a rimbalzo sarà cruciale, poiché il Maccabi schiera giocatori fisici come Jaylen Hoard e Roman Sorkin, pronti a dominare sotto canestro.

Giocatori da tenere d’occhio

Shabazz Napier e Nikola Mirotic saranno i punti di riferimento per l’Olimpia, con Napier che deve continuare a guidare la squadra sia in regia che al tiro. Dall’altra parte, il Maccabi può contare su Tamir Blatt e Rokas Jokubaitis, due playmaker in grado di gestire il ritmo e creare opportunità per i compagni. Inoltre, Levi Randolph e Trevion Williams potrebbero rivelarsi decisivi nelle fasi cruciali della partita, sia in attacco che in difesa. La presenza di tiratori come John DiBartolomeo potrebbe cambiare le sorti del match in un attimo.

Con una classifica molto equilibrata, ogni vittoria conta e l’Olimpia Milano è determinata a non lasciare nulla di intentato. La sfida contro il Maccabi rappresenta un banco di prova importante per testare la tenuta fisica e mentale della squadra, e ogni giocatore è chiamato a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo finale: i playoff di Eurolega.