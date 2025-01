Il 32enne attaccante ex Ascoli pronto a sfidare i bianconeri nella prossima giornata di Serie C.

Il ritorno di un ex bianconero

Claudio Santini, attaccante di 32 anni originario di Bagno a Ripoli, si prepara a tornare al “Del Duca” per affrontare l’Ascoli, la sua ex squadra, nella ventiduesima giornata del girone B di Serie C. Santini, attualmente in forza alla Virtus Entella, capolista del campionato, ha vestito la maglia bianconera nel 2017, collezionando 11 presenze e segnando un gol nel match contro il Cittadella. La sua carriera ha visto diversi passaggi significativi, e ora è pronto a sfidare i suoi ex compagni.

Un percorso ricco di esperienze

La carriera di Santini è stata caratterizzata da numerosi trasferimenti e prestiti. Dopo la sua esperienza con l’Ascoli, ha giocato in prestito al Siena e successivamente all’Alessandria, prima di chiudere definitivamente il suo legame con il Picchio trasferendosi al Padova. Nella stagione attuale, ha disputato 17 partite con la Virtus Entella, segnando 2 gol e fornendo un assist. La sua capacità di adattarsi e contribuire in diverse squadre lo ha reso un giocatore versatile e apprezzato nel panorama calcistico italiano.

La sfida con l’Ascoli

Il match di domenica 12 gennaio rappresenta non solo un’importante occasione per Santini di dimostrare il suo valore, ma anche un momento di grande emozione per i tifosi bianconeri. La Virtus Entella, attualmente in cima alla classifica, si trova a dover affrontare una squadra che, nonostante le difficoltà, ha sempre mostrato grande determinazione. La presenza di Santini in campo potrebbe rivelarsi decisiva, sia per il suo contributo offensivo che per la sua esperienza. I tifosi dell’Ascoli sono pronti a vivere un incontro avvincente, con la speranza di vedere la loro squadra trionfare contro un ex giocatore che ha lasciato il segno.