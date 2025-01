Una vittoria convincente per l'Olimpia Milano, trascinata da Armoni Brooks e un attacco esplosivo.

Una partenza fulminante per l’Olimpia Milano

Il 2025 dell’Olimpia Milano inizia con il piede giusto, grazie a una vittoria schiacciante sul campo di Pistoia. Il punteggio finale di 82-115 testimonia la superiorità della squadra milanese, che ha saputo gestire al meglio un roster rimaneggiato, con diversi giocatori chiave a riposo in vista dell’importante sfida di Eurolega contro il Maccabi. La prestazione di Armoni Brooks è stata decisiva, con 28 punti e un impressionante 6/8 da tre punti, dimostrando ancora una volta di essere un tiratore letale.

Un attacco esplosivo e una difesa solida

La partita ha visto Milano produrre la sua miglior prestazione offensiva della stagione, con un eccezionale 17/29 da tre punti. Nonostante le difficoltà iniziali, con Pistoia che ha cercato di rimanere in partita, Milano ha saputo reagire con determinazione. Mirotic ha contribuito con 11 punti e 9 rimbalzi, mentre Mannion ha dato il cambio di ritmo necessario per allontanare definitivamente i toscani. La squadra ha mostrato una grande coesione, con ogni giocatore che ha saputo trovare il proprio spazio in campo.

Brooks, il protagonista indiscusso

Armoni Brooks si è confermato il vero protagonista della serata, con un inizio scoppiettante che ha messo subito in chiaro le intenzioni dell’Olimpia. Dopo un primo tempo equilibrato, Brooks ha preso in mano la situazione, segnando punti cruciali che hanno permesso a Milano di chiudere il primo tempo in vantaggio. La sua capacità di segnare da oltre l’arco ha messo in difficoltà la difesa di Pistoia, incapace di arginare le sue iniziative. Con un break di 18-0, Milano ha allungato il vantaggio, chiudendo la partita con un margine di sicurezza che ha esaltato i tifosi.

In un finale di partita esaltante, Milano ha toccato il +30, con Flaccadori che ha segnato il punto numero 100, chiudendo una ripresa da ben 63 punti. La vittoria è stata una chiara dimostrazione della forza e della determinazione dell’Olimpia Milano, pronta a affrontare le sfide future con rinnovata fiducia.