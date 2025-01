Una vittoria schiacciante per l'Olimpia Milano, che continua a brillare in Serie A.

Una partita senza storia al PalaCarrara

L’Olimpia Milano ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità nel campionato di Serie A, imponendosi con un netto 82-115 contro la Estra Pistoia. La sfida, valida per la quattordicesima giornata, ha visto i ragazzi di Ettore Messina esprimere un gioco di alta qualità, in particolare nel terzo quarto, dove hanno messo in mostra una precisione al tiro impressionante e una netta supremazia ai rimbalzi. Nonostante un inizio promettente per i padroni di casa, la squadra toscana ha faticato a mantenere il ritmo, subendo il dominio milanese.

Brooks protagonista indiscusso

Il giocatore chiave della serata è stato senza dubbio Brooks, autore di una prestazione eccezionale con 28 punti. La sua capacità di segnare da ogni posizione ha messo in difficoltà la difesa di Pistoia, che non è riuscita a trovare contromisure efficaci. Milano ha iniziato la partita in modo equilibrato, ma ha rapidamente preso il controllo, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 19-27. La squadra toscana ha tentato di rimanere in partita grazie ai canestri di Forrest e Kemp, ma la profondità della panchina milanese ha fatto la differenza.

Il terzo quarto decisivo

Il terzo periodo è stato il vero spartiacque della partita. Milano ha segnato ben 35 punti in dieci minuti, con una precisione al tiro da tre punti che ha raggiunto il 58% (17/29 complessivo). Brooks ha continuato a colpire da oltre l’arco, mentre Pistoia, visibilmente stanca, ha faticato a rispondere. Al termine del terzo quarto, il punteggio era già sul 65-87, rendendo l’ultimo periodo una pura formalità. Nonostante gli sforzi di Forrest, il divario tecnico e fisico si è rivelato insormontabile per i toscani.

Un futuro da costruire per Pistoia

La Estra Pistoia ha mostrato grande spirito combattivo, ma la mancanza di energie e le assenze pesanti, come quella di Maverick Rowan, hanno influito sul risultato finale. La squadra dovrà lavorare duramente per ritrovare la fiducia e correggere le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Dall’altra parte, l’Olimpia Milano continua a volare alto, con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca e uno sguardo fiducioso verso il prosieguo della stagione. La squadra di Messina ha dimostrato di essere in forma smagliante e punta a mantenere la leadership in campionato.