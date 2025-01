La squadra di Messina affronta una trasferta difficile in Francia per tornare a vincere.

Un inizio di anno impegnativo per l’Olimpia

Il 2025 si apre con una sfida importante per l’Olimpia Milano, che si prepara a scendere in campo alla LDLC Arena contro l’Asvel Villeurbanne. Dopo due sconfitte consecutive in EuroLeague, la squadra di Coach Ettore Messina è determinata a riprendersi e a risalire la classifica. La trasferta in Francia rappresenta un’opportunità cruciale per dimostrare il proprio valore e tornare a vincere.

Le chiavi per la vittoria

Messina ha delineato le tre strategie fondamentali per affrontare l’Asvel: la transizione difensiva, il contenimento dell’uno contro uno e il movimento di palla in attacco. Questi aspetti saranno cruciali per contrastare una squadra che si è dimostrata temibile, soprattutto tra le mura amiche. L’Asvel ha ottenuto molte vittorie con scarti minimi, il che evidenzia la loro capacità di gestire i momenti decisivi delle partite.

Un avversario da non sottovalutare

La formazione francese, pur avendo subito alcune assenze, è composta da giocatori di grande talento come Theo Maledon e Nando De Colo. La loro abilità nel creare gioco e nel segnare punti rende l’Asvel un avversario da temere. L’Olimpia, dal canto suo, dovrà fare a meno di Fabien Causeur, il che potrebbe influenzare le dinamiche di gioco. Tuttavia, la squadra ha dimostrato di avere le risorse necessarie per affrontare anche le sfide più difficili.

Il contesto della partita

La partita si svolgerà giovedì 2 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Now e Dazn. I tifosi sono in attesa di vedere se l’Olimpia riuscirà a ribaltare le aspettative e a conquistare una vittoria fondamentale per il morale e la classifica. Con una preparazione adeguata e una strategia ben definita, la squadra potrebbe finalmente tornare a brillare in EuroLeague.