La semifinale tra Juventus e Milan segna un nuovo record di ascolti, confermando l'interesse del pubblico.

Un evento che cattura l’attenzione

La semifinale della Supercoppa Italiana 2024, che ha visto contrapporsi Juventus e Milan, ha registrato un numero straordinario di spettatori, confermando l’enorme interesse del pubblico per il calcio italiano. Con 6.641.000 telespettatori e uno share del 31,4%, l’evento ha superato le aspettative, rendendo felici i vertici di Canale 5 e Mediaset, che detengono i diritti televisivi della Coppa Italia e della Supercoppa fino al 2027.

Un confronto avvincente

La sfida ha visto il debutto vincente di Sergio Conceição sulla panchina rossonera, il quale avrà ora l’opportunità di competere per il trofeo contro l’Inter. Questo risultato è particolarmente significativo se si considera il trend positivo rispetto all’edizione precedente, che ha visto un’affluenza di spettatori notevolmente inferiore. La semifinale tra Inter e Atalanta, disputata giovedì, ha ottenuto 5.389.000 spettatori, con uno share del 25,4%, dimostrando che l’interesse per il calcio italiano è in crescita.

Confronto con le edizioni passate

Per comprendere meglio l’importanza di questi numeri, è utile fare un confronto con le semifinali dell’edizione 2023. Allora, Napoli e Fiorentina avevano registrato solo 3.367.000 spettatori, mentre Inter e Lazio avevano raggiunto 4.777.000. Questi dati evidenziano un aumento significativo dell’interesse, che potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui la nuova formula delle Final Four e la location esotica di Riyadh, in Arabia Saudita.

Il futuro della Supercoppa Italiana

Con la finale in vista, il calcio italiano si prepara a un altro grande evento. La Supercoppa non è solo un trofeo, ma rappresenta anche un’opportunità per le squadre di dimostrare il proprio valore e per i tifosi di vivere emozioni uniche. La crescita degli ascolti è un segnale positivo per il futuro del calcio in Italia, e le squadre coinvolte sono pronte a dare il massimo per conquistare il trofeo.