Scopri le partite in programma e come seguire il campionato in diretta.

Il ritorno in campo della Serie C

La Serie C torna in campo da oggi, sabato 4 gennaio, fino a lunedì 6 gennaio, per disputare la ventunesima giornata di campionato. Questo weekend si preannuncia ricco di emozioni, con ben 9 partite in programma. Gli appassionati potranno seguire le gare in contemporanea grazie al servizio Diretta Gol, disponibile su Sky Sport Calcio e NOW. La stagione 2024/2025 si sta rivelando avvincente, con squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi.

Come seguire le partite

Tutta la Serie C è visibile esclusivamente su Sky e in streaming su NOW, che offre una copertura completa delle 1.143 partite della regular season, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia. Gli spettatori possono godere di un’ampia gamma di contenuti, tra cui studi, approfondimenti e highlights delle partite, disponibili su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Questo permette ai tifosi di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e sui risultati delle loro squadre del cuore.

Il programma delle partite

Oggi, le partite inizieranno alle , con ulteriori incontri previsti per domenica alle e alle , e lunedì alle . Grazie a Diretta Gol, sarà possibile seguire tutte le gare in tempo reale, senza perdere nemmeno un momento dell’azione. Le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere risultati positivi, in un clima di grande competitività e tensione. Ogni partita rappresenta un’opportunità per i giocatori di mettersi in mostra e per le squadre di scalare la classifica.

Le semifinali di Coppa Italia Serie C

In aggiunta alla ventunesima giornata, è stato recentemente concluso il sorteggio per le semifinali della Coppa Italia di Serie C. Le squadre impegnate si preparano a dare il massimo per avanzare nella competizione, che rappresenta un’importante vetrina per i talenti del campionato. La riforma Zola, attuata nel campionato di Serie C, ha portato a un aumento dell’interesse e della competitività, rendendo ogni partita cruciale per le ambizioni delle squadre.