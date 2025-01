Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il Padova cerca la vittoria in campionato.

Un inizio di anno all’insegna della vendetta

Il 2025 del Padova si apre con una sfida cruciale contro il Caldiero, una squadra che ha già inflitto una sconfitta ai biancoscudati in Coppa Italia. La capolista del girone A di Serie C è determinata a ripartire con il piede giusto, cercando di vendicare l’eliminazione subita e di mantenere la propria posizione di vertice in campionato. La partita si svolgerà all’Euganeo, un terreno di gioco dove il Padova ha sempre mostrato grande determinazione e voglia di vincere.

Le sfide di Andreoletti

Il tecnico Andreoletti si trova a dover affrontare diverse difficoltà, con squalifiche e infortuni che mettono a dura prova le sue scelte. Con Liguori e Varas out, e i recuperi di Belli e Valente ancora incerti, il mister dovrà trovare soluzioni alternative per schierare la sua formazione. Nonostante queste avversità, il recupero di Bianchi e Capelli rappresenta un segnale positivo. La squadra si prepara a scendere in campo con un modulo consolidato, il 3-4-2-1, che ha già dato buoni risultati in passato.

Il Caldiero: un avversario da non sottovalutare

Il Caldiero, attualmente in difficoltà in classifica, non può essere sottovalutato. Dopo un avvio di stagione promettente, la squadra di mister Soave ha raccolto solo due punti nelle ultime partite, trovandosi ora al penultimo posto. Tuttavia, il nuovo innesto di giocatori sul mercato potrebbe dare nuova linfa alla squadra. Soave è consapevole della forza del Padova e sa che dovrà adottare una strategia difensiva per cercare di portare a casa punti preziosi. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi.

Un match da seguire con attenzione

La partita tra Padova e Caldiero non è solo un incontro di campionato, ma rappresenta anche una rivincita per i biancoscudati. Con il supporto del pubblico di casa, il Padova cercherà di ripartire dalla straordinaria prestazione contro il Trento, puntando a conquistare i tre punti. La diretta della gara sarà trasmessa su Sky Sport, permettendo a tutti i tifosi di seguire ogni momento dell’incontro. Con la voglia di riscatto e la determinazione di non lasciare nulla di intentato, il Padova è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua stagione.