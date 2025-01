Scopri dove seguire le partite di Serie A in TV e streaming, con tutte le informazioni utili.

Introduzione alla programmazione della Serie A

Il campionato di Serie A è uno degli eventi sportivi più attesi in Italia, attirando milioni di appassionati ogni settimana. Con l’inizio di ogni nuova giornata, i tifosi si chiedono dove poter seguire le partite in diretta. In questo articolo, forniremo una guida dettagliata su come e dove vedere le partite di Serie A, sia in TV che in streaming, per non perdere nemmeno un incontro.

Le piattaforme di trasmissione

Le partite di Serie A sono trasmesse principalmente su due piattaforme: DAZN e Sky. DAZN ha acquisito i diritti per la trasmissione di un numero significativo di match, mentre Sky offre una selezione di partite, inclusi gli anticipi e i posticipi. Gli abbonati a queste piattaforme possono accedere ai contenuti tramite le rispettive app, disponibili su vari dispositivi, tra cui smartphone, tablet e smart TV.

Come accedere ai contenuti in streaming

Per gli appassionati che desiderano seguire le partite in streaming, entrambe le piattaforme offrono soluzioni pratiche. SkyGo consente agli abbonati di guardare i programmi in diretta ovunque si trovino, mentre DAZN offre un servizio simile per i suoi utenti. Inoltre, alcuni match possono essere seguiti gratuitamente su piattaforme come RaiPlay e Sportitalia, che trasmettono eventi selezionati senza necessità di abbonamento.

Programmazione delle partite di oggi

Oggi, 4 gennaio, i tifosi possono godere di un ricco palinsesto di partite. Ecco un elenco delle partite in programma:

Venezia-Empoli – DAZN

Venezia-Empoli – DAZN Fiorentina-Napoli – DAZN

Fiorentina-Napoli – DAZN Verona-Udinese – DAZN/SKY

Queste partite rappresentano solo una parte dell’azione che la Serie A ha da offrire. Assicurati di controllare il palinsesto completo per non perdere nemmeno un incontro.

Conclusione

Seguire la Serie A è diventato più facile grazie alle numerose opzioni di trasmissione disponibili. Che tu sia un abbonato a DAZN o Sky, o che tu stia cercando opzioni gratuite, ci sono molte possibilità per goderti il calcio italiano. Non dimenticare di controllare gli orari e le piattaforme per essere sempre aggiornato sulle tue squadre del cuore.