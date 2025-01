L'Alcione lotta ma non riesce a trovare la vittoria nel girone di ritorno.

Un inizio promettente ma un finale deludente

La prima partita del 2025 per l’Alcione si è conclusa con una sconfitta in casa della Virtus Verona, in un match che ha messo in luce sia le potenzialità della squadra che le sue fragilità. Gli Orange hanno iniziato con grande determinazione, mostrando un buon possesso palla e creando diverse occasioni, ma alla fine non sono riusciti a concretizzare. La traversa colpita da Palombi e le opportunità sprecate da Marconi hanno segnato un primo tempo in cui l’Alcione avrebbe meritato di più.

La reazione dell’Alcione e le difficoltà nella ripresa

Nonostante l’amaro svantaggio, i ragazzi di Cusatis hanno mostrato carattere, continuando a lottare fino all’ultimo secondo. Tuttavia, nella ripresa, la Virtus Verona ha preso il controllo del gioco, approfittando delle disattenzioni difensive degli Orange. Bacchin, il portiere dell’Alcione, ha dovuto compiere interventi decisivi per mantenere viva la speranza di un pareggio. La squadra ha faticato a mantenere la solidità difensiva, concedendo troppe ripartenze agli avversari.

Prossimi impegni e la ricerca della vittoria

Con questa sconfitta, l’Alcione rimane alla ricerca della prima vittoria nel girone di ritorno. La prossima sfida contro il Renate, prevista per sabato 11, rappresenta un’importante opportunità per riscattarsi. La squadra dovrà lavorare sulla gestione delle emozioni e sulla capacità di mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. Solo così potrà sperare di tornare a conquistare punti e risalire la classifica.