Dopo tre sconfitte consecutive, l'Olimpia Milano si rilancia nella corsa ai playoff

Un match equilibrato fino alla fine

La sfida tra l’Olimpia Milano e l’ASVEL Villeurbanne si è rivelata un incontro avvincente, caratterizzato da un grande equilibrio. Nel primo quarto, entrambe le squadre hanno mostrato una notevole intensità, con continui cambi di vantaggio che hanno portato a un punteggio di 19 pari al termine del primo periodo. Questo inizio promettente ha fatto presagire un match combattuto, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria.

L’Olimpia prende il comando

Nel secondo quarto, l’Olimpia Milano ha iniziato a prendere il controllo del gioco, mostrando una maggiore determinazione e precisione nei tiri. Tuttavia, l’ASVEL non si è mai arresa, mantenendo la pressione e rimanendo sempre in partita. La squadra francese ha dimostrato di avere le capacità per rispondere a ogni attacco, rendendo il match ancora più interessante. La tensione cresceva, e il pubblico della LDLC Arena di Lione era in visibilio per ogni canestro.

Il finale decisivo

Con l’inizio del quarto quarto, l’ASVEL ha tentato di riprendere le redini del match, ma l’Olimpia ha mostrato la sua qualità nei momenti cruciali. Negli ultimi due minuti, due triple di LeDay hanno segnato un +10 che ha praticamente chiuso la partita. Mirotic ha poi consolidato il vantaggio, portando l’Olimpia Milano a una vittoria fondamentale per la sua stagione. Con questo successo, l’EA7 ha raggiunto la decima vittoria stagionale, mentre l’ASVEL ha subito la sua undicesima sconfitta.

In termini di prestazioni individuali, Nikola Mirotic ha guidato Milano con 18 punti e 8 rimbalzi, mentre LeDay ha contribuito con 17 punti e 6 rimbalzi. Nico Mannion e Sharon Shields hanno messo a segno 7 punti ciascuno, mentre Brooks ha aggiunto 6 punti e 4 rimbalzi. Dall’altra parte, Nando De Colo ha brillato per l’ASVEL con 22 punti, supportato da Maledon con 18 punti e Roberson con 12 punti e 6 rimbalzi.