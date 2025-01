Dopo un inizio difficile, l'Olimpia Milano trova la sua identità e sogna in grande.

Un inizio di stagione complicato

La stagione dell’EA7 Emporio Armani Milano era iniziata in modo difficile, con la squadra che si trovava in una posizione scomoda in classifica. Dopo sette turni, l’Olimpia era terz’ultima, con solo due vittorie e cinque sconfitte. Un avvio che aveva lasciato i tifosi con molte domande e poche risposte. La squadra, guidata da Ettore Messina, sembrava lontana dai livelli di eccellenza che ci si aspettava, e la pressione aumentava di settimana in settimana.

La svolta: l’arrivo di Nico Mannion

La vera svolta per l’EA7 è arrivata con l’ingresso in squadra di Nico Mannion. L’italo-americano ha portato una nuova energia e una visione di gioco che ha cambiato le dinamiche della squadra. Con il suo arrivo, Milano ha iniziato a collezionare vittorie, dimostrando di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli. Mannion ha saputo integrarsi rapidamente, diventando un punto di riferimento per i compagni e un leader in campo. La sua capacità di creare gioco e di segnare nei momenti decisivi ha fatto la differenza, trasformando l’EA7 in una squadra da Final Four.

Un percorso di crescita costante

Dal 7 novembre, l’EA7 ha ottenuto otto vittorie e quattro sconfitte, un risultato che la colloca al terzo posto in classifica. Questo percorso di crescita è stato possibile grazie a un mix di talento giovanile e esperienza. Messina ha sottolineato l’importanza di dare tempo ai giocatori per adattarsi e trovare la giusta chimica. La squadra ha dimostrato di avere una solida difesa e un attacco fluido, elementi fondamentali per affrontare le sfide della Eurolega. La fiducia cresce e i tifosi iniziano a sognare in grande, con la speranza di vedere Milano tornare a competere per il titolo.