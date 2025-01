Il Foggia si prepara a rinforzare la rosa con nuovi acquisti e scambi strategici.

Situazione attuale della rosa rossonera

Il Foggia si trova in un momento cruciale della stagione, con diversi giocatori chiave che stanno affrontando infortuni. Felicioli e Sarr, fermi da prima della sosta, potrebbero non essere disponibili per la prossima partita contro il Team Altamura. La loro presenza in panchina è incerta, e la squadra deve fare i conti con la mancanza di alternative valide. Anche il giovane Pazienza è sotto osservazione, mentre Santaniello potrebbe non essere convocato, essendo sul mercato.

Trattative in corso e potenziali scambi

Il mercato invernale si sta rivelando un’opportunità per il Foggia di ristrutturare la propria rosa. L’interesse dell’Altamura per Santaniello è un segnale chiaro delle dinamiche in atto. Inoltre, il club barese ha mostrato interesse anche per Luca Ercolani, difensore rossonero che cerca più spazio. Potrebbero esserci scambi vantaggiosi, con Felice D’Amico e Daniele Franco che potrebbero arrivare a Foggia in cambio di Santaniello e altri giocatori.

Obiettivi di mercato e priorità

Le priorità del Foggia per il mercato invernale sono chiare: un esterno sinistro di difesa, un centrocampista con visione di gioco e un attaccante prolifico. I colloqui con il Palermo per il difensore Patryk Peda sono in corso, e la società sta valutando anche altri profili. In uscita, oltre a Santaniello, ci sono Danzi e Ascione, mentre Da Riva e Sarr attirano l’attenzione di club di Serie C. La situazione di Manuel Marzupio rimane congelata, complicata dai rapporti tesi con il suo procuratore.

Nuove opportunità e offerte sul tavolo

Il Foggia sta ricevendo numerose proposte da procuratori. Marco Manetta e Francesco Rizzo, entrambi difensori del Messina, sono stati offerti, ma non sembrano interessare alla dirigenza. Al contrario, Tommaso D’Orazio del Cosenza potrebbe rappresentare un rinforzo interessante, a patto che accetti un declassamento. La situazione è in continua evoluzione, e il Foggia deve agire con decisione per non perdere occasioni preziose.