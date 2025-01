Dal 4 al 6 gennaio, il torneo BeKings riunisce le migliori squadre giovanili a Milano.

Un evento di calcio giovanile di grande prestigio

Il torneo BeKings, organizzato dall’Accademia Inter, si svolgerà dal 4 al 6 gennaio presso l’impianto sportivo di via Cilea 51 a Milano. Questo evento rappresenta un’importante occasione per i giovani calciatori nati nel 2015 di mettersi alla prova in un contesto altamente competitivo. Con la partecipazione di 20 squadre, tra cui nomi illustri come Inter, Como e Cremonese, il torneo promette di offrire partite emozionanti e di alto livello tecnico.

Squadre partecipanti e format del torneo

Il torneo vedrà la partecipazione di diverse società dilettantistiche di spicco della Lombardia, come Alcione, Club Milano e Vigor Milano, oltre alla presenza internazionale dello Stiinta Bucarest. Le squadre saranno suddivise in gironi, con partite che si svolgeranno in diverse fasce orarie. Ogni squadra avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore, con incontri programmati per ogni giorno del torneo. La prima fase di qualificazione si svolgerà sabato 4 gennaio, seguita da una seconda fase domenica 5 gennaio e dalle finali lunedì 6 gennaio.

Un’opportunità per i giovani talenti

Il torneo BeKings non è solo un evento sportivo, ma anche un’importante piattaforma per i giovani talenti del calcio. I partecipanti avranno l’opportunità di mettersi in mostra di fronte a osservatori e allenatori, potenzialmente aprendo le porte a future opportunità nel mondo del calcio professionistico. La manifestazione è un’occasione imperdibile per i giovani atleti di vivere l’emozione di competere in un ambiente stimolante e di alta qualità.

Dettagli pratici e informazioni per i visitatori

Per chi desidera assistere a questo evento, l’impianto sportivo dell’Accademia Inter sarà aperto al pubblico durante tutta la durata del torneo. Gli appassionati di calcio, le famiglie e gli amici dei partecipanti sono tutti invitati a venire e sostenere le squadre. È consigliabile arrivare con un certo anticipo per trovare parcheggio e godersi l’atmosfera vibrante che caratterizzerà questi tre giorni di calcio giovanile.