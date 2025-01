Con una prestazione solida, l'Olimpia Milano interrompe la striscia negativa e si rilancia in classifica.

Una vittoria che fa morale

L’Olimpia Milano ha finalmente ritrovato il sorriso nel 19° turno di Eurolega, battendo l’Asvel Villeurbanne con un punteggio di 75-66. Questa vittoria arriva dopo una serie di tre sconfitte consecutive, un momento difficile che ha messo a dura prova la squadra di Ettore Messina. La partita, disputata alla LDCL Arena di Lione, ha visto protagonisti Mirotic e Leday, che hanno messo a segno rispettivamente 18 e 17 punti, contribuendo in modo decisivo al successo finale.

Strategia e determinazione

Nonostante l’assenza di Nebo e Caseur, l’EA7 ha dimostrato una grande determinazione. La partita è stata equilibrata fin dall’inizio, con entrambe le squadre che si sono alternate nel punteggio. Milano ha faticato a trovare il canestro dalla lunga distanza, chiudendo il primo tempo con un modesto 2/12. Tuttavia, le 14 palle perse dall’Asvel hanno permesso all’Olimpia di mantenere il vantaggio, chiudendo il primo tempo in vantaggio di quattro punti (32-36).

Il momento decisivo

Il terzo quarto ha visto un inizio difficile per Milano, che ha segnato solo 6 punti nei primi sette minuti, permettendo a Villeurbanne di prendere il comando. Ma l’EA7 ha saputo reagire, mantenendo la calma e arrivando all’ultimo quarto in perfetta parità. La difesa ha giocato un ruolo cruciale, e con l’ingresso di Ricci dalla panchina, Milano ha trovato nuova energia. In un momento chiave, l’Olimpia ha realizzato quattro triple consecutive, due delle quali firmate da Leday, che hanno spianato la strada per la vittoria finale.

Prospettive future

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano migliora il suo record a 10-9, mantenendo vive le speranze di playoff. La squadra tornerà in campo il 9 gennaio, affrontando il Maccabi Tel Aviv in un incontro cruciale. La prestazione di oggi ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, l’Olimpia ha le capacità per competere ai massimi livelli. La fiducia è tornata e i tifosi possono sperare in un finale di stagione emozionante.