Con una prestazione difensiva impeccabile, l'Olimpia Milano supera il Villeurbanne e si riavvicina ai play-in.

Una vittoria che fa morale

L’Olimpia Milano ha iniziato il nuovo anno con il piede giusto, conquistando una vittoria fondamentale contro il Villeurbanne per 66-75. Questo successo non solo interrompe una striscia negativa di tre sconfitte consecutive in Eurolega, ma riporta i biancorossi in corsa per i play-in, un obiettivo cruciale per la stagione. La partita si è rivelata intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere il risultato.

Le chiavi del successo

La coppia formata da Zach LeDay e Nikola Mirotic si è dimostrata decisiva per l’Olimpia. LeDay ha messo a segno 17 punti, mentre Mirotic ha contribuito con 18 punti e 8 rimbalzi. La loro intesa in campo ha permesso a Milano di mantenere il controllo della partita, specialmente nei momenti cruciali. Nonostante una serata difficile dalla lunga distanza, con solo 7 triple realizzate su 25 tentativi, Milano ha trovato il modo di segnare nei momenti decisivi, grazie a quattro tiri da tre consecutivi che hanno spostato l’inerzia a favore dei biancorossi.

Una difesa solida

Un altro aspetto fondamentale della vittoria è stata la prestazione difensiva dell’Olimpia. La squadra ha limitato le azioni del playmaker francese Maledon, mentre ha dovuto fare i conti con l’esperienza di De Colo, autore di 22 punti. La difesa ha saputo adattarsi alle diverse situazioni di gioco, mantenendo il punteggio basso e costringendo gli avversari a tiri difficili. Questo approccio ha permesso a Milano di rimanere in partita anche quando il punteggio era in equilibrio, dimostrando una maturità e una concentrazione che saranno fondamentali per il prosieguo della competizione.

Prossimi impegni

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano raggiunge quota 10 vittorie in Eurolega, posizionandosi nel gruppo di squadre in lotta per i play-in, insieme a Zalgiris e Efes. La prossima sfida sarà contro il Maccabi Tel Aviv a Belgrado, un incontro che si preannuncia altrettanto difficile. La squadra dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a lavorare sulla chimica di squadra per affrontare al meglio questo importante impegno. La vittoria contro il Villeurbanne rappresenta un passo importante, ma il cammino è ancora lungo e pieno di insidie.