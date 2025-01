Un viaggio tra le promozioni in Serie B e le delusioni di un campionato avvincente.

Le promozioni in Serie B: un traguardo inaspettato

Il 2024 ha riservato sorprese nel campionato di Serie C, con quattro squadre che hanno conquistato la promozione in Serie B. Tra queste, la Carrarese ha fatto notizia, ritornando in cadetteria dopo 76 anni. La squadra, guidata dal tecnico Antonio Calabro, ha dimostrato una crescita costante, culminata in una finale playoff emozionante contro il Vicenza. La promozione della Carrarese è stata il risultato di un lavoro di squadra eccezionale, con giocatori chiave come Bleve e Di Gennaro che hanno fatto la differenza.

Il cammino delle altre promosse

Oltre alla Carrarese, anche il Mantova ha fatto il suo ritorno in Serie B dopo 14 anni. Sotto la guida del presidente Filippo Piccoli e del giovane allenatore Davide Possanzini, il Mantova ha impressionato con un gioco solido e una rosa ben bilanciata. Nel girone C, la Juve Stabia ha sorpreso tutti, volando in Serie B dopo un’assenza di quattro anni, grazie all’ottimo lavoro del ds Matteo Lovisa. Queste squadre hanno dimostrato che con determinazione e strategia, è possibile raggiungere traguardi ambiziosi.

Le delusioni del 2024

Non tutte le squadre hanno avuto la stessa fortuna. La Triestina, ad esempio, ha vissuto un anno difficile, chiudendo al penultimo posto con 12 sconfitte. La situazione è stata aggravata dall’esonero del tecnico Attilio Tesser, che ha cercato di risollevare le sorti della squadra senza successo. Anche il Perugia e la Spal hanno faticato, con cambi di proprietà e allenatori che non hanno portato i risultati sperati. La Spal, in particolare, ha chiuso il 2024 al quartultimo posto, evidenziando una crisi profonda che potrebbe richiedere un intervento radicale per tornare competitivi.

Le squadre in ascesa

Nel panorama positivo, spiccano squadre come il Padova e il Pescara, che hanno mostrato un notevole miglioramento rispetto alla prima parte della stagione. Il Padova, con un andamento impressionante, ha già accumulato 54 punti, mentre il Pescara si sta riprendendo dopo un avvio difficile. Queste squadre stanno dimostrando che con il giusto approccio e un buon lavoro di squadra, è possibile trasformare le aspettative in risultati concreti.