Dopo l'infortunio di Nebo, l'Olimpia Milano valuta le opzioni Gallinari e Marjanović.

Un infortunio che cambia le carte in tavola

L’infortunio di Josh Nebo ha costretto l’Olimpia Milano a rivedere le proprie strategie per la stagione. Con un roster che presenta solo Ousmane Diop e Feddie Gillespie come centri di ruolo, il coach Ettore Messina si trova di fronte a una sfida cruciale. La necessità di adattare giocatori come Nikola Mirotic, Zach LeDay e Paul Biligha per coprire il vuoto lasciato da Nebo rende urgente l’acquisto di un nuovo lungo. La situazione attuale richiede una soluzione di alto livello, in grado di affrontare le sfide sia in Eurolega che nella Serie A.

Le opzioni sul tavolo: Gallinari e Marjanović

Tra le opzioni disponibili, due nomi spiccano: Danilo Gallinari e Boban Marjanović. Gallinari, un giocatore con un passato significativo a Milano, potrebbe rappresentare una scelta di grande qualità. Nonostante non sia un centro puro, la sua esperienza e il talento nel tiro da tre punti potrebbero rivelarsi decisivi. Fonti vicine al club suggeriscono che, se Messina dovesse contattarlo, sarebbe difficile per Gallinari rifiutare un ritorno in Europa, dove ha lasciato ricordi indelebili.

D’altra parte, Boban Marjanović, un gigante serbo di 224 centimetri, ha già lavorato con Messina ai tempi di San Antonio. Dopo un’esperienza poco soddisfacente con il Fenerbahce, Marjanović è attualmente senza squadra. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche si adatterebbero perfettamente al gioco di Messina, offrendo una presenza dominante sotto canestro. La sua esperienza in Eurolega potrebbe rivelarsi un’arma decisiva nei momenti chiave della stagione.

Rischi e opportunità

Entrambe le opzioni presentano rischi. Gallinari potrebbe avere difficoltà ad adattarsi rapidamente ai ritmi dell’Eurolega, mentre Marjanović ha bisogno di minuti costanti per esprimere al meglio il suo talento. Se nessuno dei due dovesse essere disponibile, Milano potrebbe dover cercare soluzioni temporanee, ma la storia recente ha dimostrato che le scelte di ripiego spesso non risolvono i problemi. L’arrivo di giocatori come Rodney McGruder e Denzel Valentine ha evidenziato come le soluzioni non ottimali possano risultare inefficaci.

L’Olimpia Milano si trova quindi a un bivio cruciale. La scelta del nuovo lungo potrebbe influenzare in modo decisivo il prosieguo della stagione, specialmente in Eurolega, dove ogni dettaglio conta. Sarà fondamentale per Messina e la dirigenza trovare il giusto equilibrio tra qualità, esperienza e necessità tattiche. Che si tratti del ritorno di un idolo come Gallinari o dell’arrivo di un colosso come Marjanović, i tifosi sperano in un innesto che possa riportare Milano ai vertici del basket europeo.