Analisi delle performance delle squadre di Bra e Fossano nella stagione 2024.

Un anno di successi per il Bra

La stagione calcistica 2024/2025 ha visto l’A.C. Bra brillare nel girone A della Serie D, chiudendo il girone d’andata con un impressionante bottino di 45 punti. La squadra, guidata dal nuovo allenatore Fabio Nisticò, ha mostrato un gioco avvincente e una solidità difensiva invidiabile, con soli 8 gol subiti in 19 partite. La partenza di alcuni giocatori chiave, come il bomber Antonino Musso, non ha intaccato le ambizioni della squadra, che ha trovato in Dennis Costantino un nuovo capocannoniere, nonostante un infortunio che lo ha costretto a un intervento chirurgico.

Il Fossano: dalla retrocessione alla promozione

Il Fossano ha vissuto un 2024 da ricordare, culminato con la promozione in Serie D dopo una sola stagione in Eccellenza. Sotto la guida di Alberto Merlo, la squadra ha saputo reagire a un inizio di campionato difficile, conquistando il secondo posto e accedendo ai play-off. La finale regionale contro il Cuneo è stata una vera e propria festa, con un netto 3-0 che ha aperto le porte alla promozione. Tuttavia, la stagione successiva ha portato nuove sfide, con l’esonero di Merlo e l’arrivo di Alberto Pala, che ha dovuto affrontare una situazione complicata in classifica.

Il Saluzzo: un double da incorniciare

Il Saluzzo ha vissuto un’annata straordinaria, conquistando sia la Coppa Italia Eccellenza Piemonte-VdA che la promozione in Serie D. Sotto la guida di mister Salvatore Telesca, la squadra ha dimostrato grande determinazione e talento, culminando in una vittoria decisiva contro il Vanchiglia. Nonostante le difficoltà iniziali nella nuova stagione, il Saluzzo ha saputo riprendersi, accumulando punti preziosi e dimostrando di avere le carte in regola per una salvezza tranquilla.

Un futuro promettente per le squadre locali

Con l’inizio del nuovo anno, le squadre di Bra, Fossano e Saluzzo si preparano ad affrontare nuove sfide. Il Bra, capolista, punta a mantenere il primato e a lottare per la promozione, mentre il Fossano e il Saluzzo cercano di consolidare le loro posizioni in Serie D. La passione dei tifosi e il supporto delle dirigenze saranno fondamentali per il successo di queste squadre, che rappresentano un importante patrimonio per il calcio dilettantistico italiano.