Un match cruciale per la qualificazione alla Coppa Italia tra due squadre in cerca di riscatto.

Un incontro fondamentale per la Coppa Italia

Il PalaVerde di Treviso si prepara ad accogliere una delle sfide più attese del campionato di Serie A di basket. Treviso Basket e Olimpia Milano si affrontano in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione alla Coppa Italia. Con Milano che attualmente detiene un vantaggio di una sola vittoria in classifica, la tensione è palpabile e le aspettative sono alte. Entrambe le squadre sono consapevoli che ogni punto potrebbe fare la differenza in un torneo così competitivo.

Milano cerca continuità dopo un periodo difficile

L’Olimpia Milano arriva a questa sfida dopo aver interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, grazie a una vittoria convincente contro Trapani Shark. Tuttavia, il recente ko in EuroLeague contro l’Olympiacos ha messo in luce la necessità di maggiore continuità e solidità. Coach Ettore Messina dovrà fare affidamento sull’esperienza di giocatori chiave come Melli e Napier, oltre al talento di Pangos, per affrontare una Treviso che non si farà trovare impreparata.

Treviso punta al riscatto con il supporto del pubblico

Dall’altra parte, Treviso Basket è determinata a riscattarsi dopo la sconfitta contro Sassari. Con il possibile rientro di Osvaldas Olisevicius, un elemento fondamentale per il gioco di coach Francesco Vitucci, i padroni di casa sperano di sfruttare l’energia del pubblico del PalaVerde. La compattezza difensiva e l’energia in transizione saranno cruciali per mettere in difficoltà l’Olimpia, che dovrà rimanere concentrata per evitare sorprese.

Un bilancio favorevole per Milano nei precedenti

Questa sarà la dodicesima sfida tra Treviso e Milano, con un netto vantaggio per gli ospiti, che hanno vinto 10 delle precedenti undici partite. L’unica vittoria di Treviso risale a qualche anno fa, e da allora Milano ha inanellato quattro successi consecutivi. I due allenatori, Ettore Messina e Francesco Vitucci, si sono affrontati 18 volte, con un bilancio che sorride al tecnico dell’Olimpia, che ha ottenuto 13 vittorie.

Dove seguire la partita

Il match sarà trasmesso in diretta alle ore 17.30 su DAZN, con la possibilità di seguire l’incontro anche in streaming tramite l’app ufficiale della piattaforma. Per coloro che preferiscono una cronaca testuale, PianetaBasket.com offrirà aggiornamenti in tempo reale, garantendo a tutti gli appassionati di non perdere neanche un momento di questa sfida avvincente.

Le probabili formazioni

Le formazioni attese per il match sono le seguenti: per Treviso, coach Francesco Vitucci potrebbe schierare Banks, Ellis, Olisevicius, Sokolowski e Iroegbu. Dall’altra parte, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina dovrebbe presentarsi con Napier, Hall, Melli, Voigtmann e Hines.