Un match decisivo per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia

Una vittoria fondamentale per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria convincente contro la Nutribullet Treviso, imponendosi con un punteggio di 79-89. Questa partita rappresentava un momento cruciale per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, e i meneghini hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. La squadra, guidata dal coach Ettore Messina, ha mostrato una solidità e una determinazione che hanno messo in difficoltà i padroni di casa.

Shavon Shields, il protagonista indiscusso

Il vero eroe della serata è stato senza dubbio Shavon Shields, che ha messo a segno 26 punti con percentuali straordinarie: 10 su 12 dal campo e 6 su 7 da tre. La sua prestazione è stata caratterizzata da un inizio fulminante, con cinque triple nei primi cinque minuti, che hanno permesso a Milano di prendere subito il comando della partita. Shields ha chiuso il primo tempo con 19 punti, dimostrando una precisione chirurgica e un’abilità nel creare opportunità per sé e per i compagni.

La reazione di Treviso e la risposta di Milano

Nonostante i 27 punti di Ky Bowman, Treviso ha faticato a mantenere il passo di un’Olimpia Milano più solida e determinata. La squadra di Francesco Vitucci ha tentato di reagire, avvicinandosi nel punteggio, ma ogni tentativo di rimonta è stato prontamente neutralizzato da Milano. Le triple di Nikola Mirotic e le giocate di Bolmaro e Flaccadori hanno mantenuto i meneghini in controllo, chiudendo il terzo quarto sul 60-72. Nel finale, un’altra tripla di Shields ha definitivamente spento le speranze di Treviso, fissando il punteggio finale sul 79-89.

Le dichiarazioni post-partita

Al termine della partita, Shavon Shields ha dichiarato: “Abbiamo giocato con grande intensità, sapevamo quanto fosse importante questa vittoria per il nostro cammino in Coppa Italia. Sono contento della mia prestazione, ma il merito è di tutta la squadra che ha lavorato bene in entrambe le metà campo”. Dall’altra parte, Ky Bowman ha commentato: “Abbiamo lottato fino alla fine, ma contro una squadra come Milano ogni errore si paga caro. C’è ancora tanto lavoro da fare per competere a questi livelli”.

Prossimi impegni per l’Olimpia Milano

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si avvicina alla qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, un obiettivo cruciale per la stagione. Il prossimo appuntamento per la squadra sarà il derby contro Monza, dove cercherà di proseguire il suo buon momento in campionato e consolidare la propria posizione in classifica.