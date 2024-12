Scopri gli orari delle partite dalla ventiduesima alla trentaduesima giornata di Lega Pro.

Il calendario delle partite di Lega Pro

La Lega Pro ha ufficialmente comunicato gli orari delle prossime partite, che si svolgeranno dalla ventiduesima alla trentaduesima giornata. Questo aggiornamento è atteso con grande interesse da parte dei tifosi, che non vedono l’ora di seguire le loro squadre del cuore. Tra i match più attesi, spicca il derby tra Vicenza e Padova, in programma per domenica 16 febbraio alle ore . Questo incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercheranno di conquistare punti preziosi per la classifica.

Partite in programma

Il calendario delle partite è ricco di sfide interessanti. Ecco l’elenco completo degli incontri:

Domenica 12 gennaio ore – LR Vicenza vs Albinoleffe

Domenica 19 gennaio ore – Pro Patria vs LR Vicenza

Domenica 26 gennaio ore – LR Vicenza vs Alcione Milano

Sabato 1 febbraio ore – Renate vs LR Vicenza

Domenica 9 febbraio ore – Feralpisalò vs LR Vicenza

Domenica 16 febbraio ore – LR Vicenza vs Padova

Domenica 23 febbraio ore – Lumezzane vs LR Vicenza

Domenica 2 marzo ore – LR Vicenza vs Arzignano

Domenica 9 marzo ore – Atalanta U23 vs LR Vicenza

Giovedì 13 marzo ore – LR Vicenza vs Novara

Lunedì 17 marzo ore – Lecco vs LR Vicenza

Un derby da non perdere

Il derby tra Vicenza e Padova è sempre un evento di grande richiamo, non solo per i tifosi delle due squadre, ma anche per gli appassionati di calcio in generale. La rivalità storica tra queste due città rende ogni incontro un momento speciale, carico di emozioni e aspettative. I giocatori saranno chiamati a dare il massimo per portare a casa la vittoria, e i tifosi sono pronti a sostenere la loro squadra del cuore con passione e entusiasmo.