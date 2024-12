Un'altra delusione per l'Olimpia Milano, che cede all'Olympiacos in un finale drammatico.

Un finale amaro per l’EA7 Milano

Nel 18° turno di Eurolega, l’EA7 Milano ha subito un’altra sconfitta al fotofinish, questa volta contro l’Olympiacos, con un punteggio di 84-83. La partita, disputata al Forum di Assago, ha visto i milanesi lottare fino all’ultimo secondo, ma una palla persa cruciale ha compromesso le loro possibilità di vittoria. Nonostante i 16 punti di Mirotic e i 15 di Shields, la squadra di Ettore Messina ha dovuto arrendersi per la terza volta consecutiva, un risultato che complica ulteriormente la loro corsa verso i playoff.

Analisi della partita

Il match è iniziato in modo equilibrato, con un punteggio di 19-19 al primo mini intervallo. L’EA7 ha mostrato segni di ripresa nel secondo quarto, grazie a un’ottima prestazione di Tonut e Caseur, portandosi in vantaggio sul 28-21. Tuttavia, l’Olympiacos ha risposto prontamente, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 41-40. La ripresa ha visto un continuo scambio di canestri, con entrambi i team che hanno lottato per il controllo della partita. Nonostante l’ottima prestazione di Bolmaro, l’EA7 ha faticato a mantenere il ritmo, permettendo agli avversari di allungare nel punteggio.

Le conseguenze della sconfitta

Con questa sconfitta, l’EA7 Milano si trova ora con un record di 9-9, in perfetta parità, mentre la zona playoff sembra allontanarsi. La prossima settimana, la squadra affronterà l’ASVEL Villeurbanne, un’altra opportunità per cercare di risalire in classifica. Tuttavia, la pressione aumenta e i tifosi sperano in una reazione immediata. La prestazione di oggi ha dimostrato che, nonostante il talento individuale, la squadra deve lavorare sulla gestione dei momenti decisivi per evitare ulteriori delusioni. L’Eurolega continua a essere un torneo impegnativo e ogni partita è fondamentale per le ambizioni di Milano.