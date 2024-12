L'Olimpia Milano perde di misura contro l'Olympiacos in una sfida avvincente di Eurolega.

Una partita combattuta fino all’ultimo secondo

La sfida tra Olimpia Milano e Olympiacos, andata in scena all’Unipol Forum di Milano, ha regalato emozioni e colpi di scena fino all’ultimo secondo. Con un punteggio finale di 84-83, i greci hanno portato a casa una vittoria fondamentale, mentre per le Scarpette Rosse si tratta della terza sconfitta consecutiva. Nonostante il risultato, Milano ha dimostrato grande determinazione e spirito di squadra, lottando fino alla fine per cercare di ribaltare le sorti della partita.

Il primo tempo: equilibrio e sorprese

Il primo quarto ha visto un grande equilibrio tra le due squadre, con entrambe le formazioni che si sono alternate nel punteggio. Nel secondo quarto, l’Olimpia Milano ha cercato di prendere il largo, riuscendo a guadagnare un vantaggio di sette punti in diverse occasioni. Tuttavia, l’Olympiacos ha risposto con grande carattere, chiudendo il primo tempo in vantaggio grazie a una tripla di Vildoza e a un canestro di Peters. Questo ha dato nuova energia alla squadra greca, che si è presentata alla ripresa con la voglia di consolidare il proprio vantaggio.

La ripresa e il finale thrilling

Nel terzo quarto, l’Olympiacos ha cercato di prendere il comando, ma l’Olimpia Milano non si è arresa. Con un finale di partita da brividi, il punteggio ha oscillato e i milanesi sono riusciti a ridurre il distacco a un solo punto a 38 secondi dalla sirena finale, grazie a una tripla di Bolmaro e a due canestri di Mirotic. Tuttavia, un errore di Mannion nell’ultimo possesso ha sancito la sconfitta per Milano, mentre l’Olympiacos ha festeggiato la dodicesima vittoria stagionale. La prestazione di Sasha Vezenkov, autore di 21 punti, e di Fournier, con 18 punti e 7 assist, è stata decisiva per il successo greco.