L'EA7 Emporio Armani Milano lotta fino all'ultimo secondo contro l'Olympiacos in Eurolega.

Una partita combattuta fino all’ultimo secondo

L’EA7 Emporio Armani Milano ha dato vita a un incontro emozionante contro l’Olympiacos, chiudendo la diciottesima giornata di Eurolega con un punteggio di 83-84. Nonostante un’ottima prestazione, la squadra di Messina non è riuscita a capitalizzare le opportunità, lasciando il pubblico con un mix di delusione e ammirazione per la determinazione mostrata in campo.

Le stelle della partita

Milano ha messo in mostra un gioco offensivo di alto livello, con un 11/21 da tre punti. I protagonisti principali sono stati Mirotic, con 16 punti, Shields, autore di 15 punti, e Bolmaro, che ha contribuito con 14 punti. Tuttavia, l’Olympiacos ha risposto con la stessa intensità, grazie ai 21 punti di Vezenkov, che ha raggiunto un traguardo significativo di 2500 punti nella competizione europea, e ai 18 punti di Evan Fournier, che ha brillato nel terzo quarto.

Un inizio promettente per Milano

Il match è iniziato con Milano che ha cercato di imporre il proprio ritmo, colpendo dall’arco con Mannion, Leday e Shields, costringendo gli avversari a un timeout sul punteggio di 13-9. Tuttavia, l’Olympiacos ha dimostrato di avere un talento smisurato, con Vezenkov e Fall che hanno riportato il punteggio in parità. Il primo quarto si è concluso con un equilibrio perfetto, 19-19, lasciando presagire un secondo quarto altrettanto combattuto.

Il secondo quarto e il sorpasso greco

Nel secondo quarto, Milano ha cercato di allungare il vantaggio, ma l’Olympiacos ha risposto con un parziale di 7-0. La squadra greca ha trovato il ritmo giusto, e con una tripla di Vezenkov ha chiuso il primo tempo in vantaggio, 41-40. Milano ha continuato a lottare, ma ogni tentativo di fuga è stato prontamente annullato dagli avversari, che hanno mostrato una grande capacità di reazione.

Il finale thrilling

Con il punteggio in bilico, l’ultimo quarto ha visto un’intensificazione della tensione. Milano ha tentato di recuperare, ma un tecnico fischiato a Mirotic ha dato il via all’allungo finale dell’Olympiacos. Nonostante ciò, Milano non ha mollato, e con una tripla di Bolmaro ha ridotto il distacco a un solo punto. Purtroppo, l’ultima opportunità di vittoria è sfumata con un passaggio impreciso di Mannion.

La partita si è conclusa con un pizzico di amarezza, ma anche con la consapevolezza di aver affrontato una delle squadre più forti della competizione. L’EA7 Emporio Armani Milano ha dimostrato di avere il potenziale per competere ai massimi livelli, lasciando i tifosi in attesa della prossima sfida.