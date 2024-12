Dopo due sconfitte, l'Olimpia Milano è pronta a riprendersi contro i greci.

Un momento critico per l’Olimpia Milano

La diciottesima giornata dell’Eurolega di basket 2025 si preannuncia come un crocevia fondamentale per l’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo aver subito due sconfitte consecutive, la squadra meneghina è chiamata a reagire per mantenere viva la speranza di un posto nei playoff. La partita contro l’Olympiacos Pireo, una delle formazioni più forti del torneo, si svolgerà in un Forum sold out, pronto a sostenere i propri beniamini in questo momento delicato.

Le recenti difficoltà dell’Olimpia

Il team di Ettore Messina ha vissuto una settimana difficile, con una pesante sconfitta contro il Panathinaikos Atene (103-74) seguita da un’altra delusione al Forum contro il Bayern Monaco (78-79). Questi risultati hanno messo in discussione le ambizioni di Milano, che fino a quel momento aveva mostrato un buon rendimento, con otto vittorie in nove partite. La pressione è alta e i giocatori devono dimostrare di avere la forza mentale per superare questo momento negativo.

L’Olympiacos: un avversario temibile

L’Olympiacos, attualmente in testa alla classifica, rappresenta un avversario di grande prestigio. Allenati da coach Bartzokas, i greci hanno collezionato undici vittorie e sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale dell’Eurolega. Nella gara d’andata, l’Olympiacos ha dominato l’incontro, infliggendo una sconfitta pesante a Milano con un punteggio di 89-68. Le prestazioni di Vezenkov e McKissic, entrambi autori di 22 punti, hanno evidenziato la forza della squadra greca, che ora si prepara a ripetere l’impresa al Forum.

Un banco di prova per l’Olimpia

La partita di oggi rappresenta un’importante opportunità per l’Olimpia Milano di dimostrare il proprio valore. I tifosi si aspettano una reazione forte e decisa, e i giocatori dovranno scendere in campo con la giusta mentalità. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con uno studio pre e post partita condotto da Dalila Setti e interviste di Gaia Accoto. La sfida si preannuncia avvincente e ricca di emozioni, con Milano che cerca di risollevarsi e l’Olympiacos pronto a confermare la propria superiorità.