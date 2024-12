I meneghini cercano il riscatto dopo due sconfitte consecutive in Eurolega

Un match decisivo per l’Olimpia Milano

Il 26 dicembre, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’Olympiacos Pireo in un incontro fondamentale per le sorti della sua stagione in Eurolega. Dopo un periodo difficile, caratterizzato da due sconfitte pesanti contro Panathinaikos e Bayern Monaco, i meneghini cercano di rialzare la testa e tornare a competere ai vertici della classifica. Attualmente, Milano si trova all’undicesimo posto con un record di 9-8, condiviso con Barcellona e Stella Rossa Belgrado. La pressione è alta e ogni partita diventa cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff.

Le forze in campo

Coach Ettore Messina si affiderà a giocatori chiave come Nikola Mirotic e Zach LeDay, con Shavon Shields pronto a dare il suo contributo offensivo. La squadra milanese ha bisogno di una prestazione convincente per risollevarsi e dimostrare di essere all’altezza della competizione. Dall’altra parte, l’Olympiacos arriva a questo incontro con una buona dose di fiducia, avendo ottenuto due vittorie consecutive contro Virtus Bologna e Alba Berlino. Con un record di 11-6, i greci occupano attualmente il terzo posto in classifica, dietro a Paris Basketball e AS Monaco.

Giocatori da tenere d’occhio

Fari puntati su Sasha Vezenkov, tornato ad Atene dopo un’ottima stagione, e su Evan Fournier, che ha recentemente firmato con l’Olympiacos dopo la sua esperienza con i New York Knicks. Thomas Walkup sarà fondamentale nel dettare i ritmi di gioco, mentre Moustapha Fall si preannuncia decisivo sotto canestro per i rimbalzi. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare i due punti in palio.

Dove seguire il match

Il match si svolgerà all’Unipol Forum di Assago, con palla a due prevista per le ore . Gli appassionati potranno seguire la diretta su Sky Sport Uno (canale 201), con la possibilità di streaming su SkyGO, Now TV e DAZN. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale per non perdere neanche un’azione di questo attesissimo incontro di Eurolega. Non perdere l’occasione di vedere in campo due delle squadre più competitive del torneo!