Una partita intensa e combattuta, ma l'EA7 non riesce a portare a casa il risultato.

Una battaglia sul parquet

La sfida tra l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Olympiacos si è rivelata un vero e proprio scontro di titani. Nonostante l’ottima prestazione dei milanesi, il punteggio finale di 83-84 ha segnato la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Messina. La partita è stata caratterizzata da un’alta intensità e da momenti di grande spettacolo, con i giocatori che hanno dato il massimo per cercare di portare a casa la vittoria.

Le prestazioni individuali

Tra i protagonisti della serata, spiccano le prestazioni di Shields e Mirotic, che hanno chiuso rispettivamente con 15 e 16 punti. Tuttavia, la mancanza di contributo da parte di LeDay, che ha segnato solo 3 punti, ha pesato sul risultato finale. Dall’altra parte, l’Olympiacos ha mostrato una grande solidità, con Vezenkov che ha messo a segno 21 punti e Fournier che ha infiammato il pubblico con 18 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria greca.

Un finale da brividi

La partita si è decisa negli ultimi secondi, con l’EA7 che ha avuto l’opportunità di ribaltare il risultato. Dopo un’ottima rimonta, Milano si è trovata a soli un punto di distanza, ma un errore di Mannion nell’assist decisivo ha negato alla squadra la possibilità di vincere. Questo episodio ha lasciato un’amara sensazione tra i tifosi, che hanno visto la loro squadra lottare fino all’ultimo secondo senza riuscire a concretizzare.

Prospettive future

Nonostante la sconfitta, ci sono segnali positivi per l’EA7. Giocatori come Bolmaro, che ha chiuso con 14 punti, stanno dimostrando di poter essere una risorsa fondamentale per la squadra. La prossima partita, in programma per il 29 dicembre contro Treviso, rappresenterà un’importante opportunità di riscatto. Sarà una sfida cruciale per cercare di accedere alle Final Eight di Coppa Italia, e i milanesi dovranno affrontarla con determinazione e spirito di squadra.