Dopo le festività, le squadre italiane pronte a sfidarsi in Eurolega.

Il ritorno dell’Eurolega

Dopo un periodo di pausa festiva, il grande basket europeo riprende il suo corso con la 18^ giornata della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25. Gli appassionati possono finalmente tornare a seguire le proprie squadre del cuore, con partite che promettono emozioni e spettacolo. Il primo incontro si svolgerà giovedì 26 dicembre, con l’attesissima sfida tra l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Olympiacos Pireo. Questo match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.30, permettendo ai tifosi di vivere ogni istante dell’azione.

Le squadre italiane in campo

Quest’anno, l’Eurolega vede la partecipazione di due squadre italiane di grande prestigio: l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. Entrambe le formazioni sono pronte a dare il massimo per rappresentare il basket italiano nel torneo più competitivo d’Europa. La Virtus Bologna, in particolare, affronterà l’ASVEL venerdì 27 dicembre, sempre in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.30. Gli appassionati possono aspettarsi un incontro avvincente, con la squadra bolognese che cercherà di riscattarsi dopo alcune prestazioni altalenanti.

Il programma delle partite

Il programma della 18^ giornata è ricco di incontri interessanti. Giovedì 26 dicembre, oltre alla sfida tra Milano e Olympiacos, si giocherà anche Monaco contro Efes Istanbul, con inizio alle 19. Venerdì 27 dicembre, oltre alla partita della Virtus, si svolgerà anche il match tra Partizan Belgrado e Fenerbahce, che promette di essere altrettanto emozionante. Gli appassionati di basket possono seguire tutte le partite su Sky Sport e in streaming su NOW, con