La Serie C si prepara a ripartire con un Padova inarrestabile e una competizione accesa nei vari gironi.

Il Padova: una forza inarrestabile nel Girone A

Il Padova sta vivendo una stagione straordinaria nella Serie C, dominando il Girone A con un impressionante bottino di 54 punti. Con 17 vittorie su 20 partite, i veneti si sono affermati come l’unica squadra imbattuta del campionato. Questo rendimento eccezionale li ha portati a distaccarsi nettamente dalle inseguitrici, accumulando un vantaggio di dieci punti sul Vicenza, attualmente secondo in classifica. La squadra biancorossa, che da anni punta alla promozione in Serie B, sembra finalmente pronta a realizzare il suo sogno.

La competizione nei gironi B e C

Se nel Girone A il Padova sembra avere la strada spianata, nel Girone B la situazione è ben diversa. Qui, la lotta per l’accesso diretto alla Serie B è serrata, con Pescara, Ternana e Virtus Entella tutte a quota 41 punti. Queste squadre si contendono il primato, mentre la Torres, quarta in classifica, insegue a 36 punti. La competizione è accesa e ogni partita può rivelarsi decisiva per le ambizioni di promozione. Anche nel Girone C, il Benevento guida la classifica con 40 punti, ma deve guardarsi dal Monopoli, che lo tallona a soli 2 punti di distanza. La lotta per i playoff è altrettanto intensa, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Le sfide per la salvezza e il futuro delle squadre

Oltre alla corsa per la promozione, la Serie C presenta anche sfide significative per le squadre in difficoltà. Nel Girone A, Pro Patria e Pro Vercelli si trovano in zona play-out, mentre l’Union Clodiense occupa l’ultimo posto con soli 11 punti. Nel Girone B, il Milan Futuro è in una situazione critica, con un vantaggio minimo sulla zona retrocessione. Infine, nel Girone C, la Juventus Next Gen sta cercando di risalire la classifica dopo aver ottenuto risultati utili consecutivi. La lotta per la salvezza è altrettanto avvincente quanto quella per la promozione, rendendo la Serie C un campionato ricco di emozioni e colpi di scena.