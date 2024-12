Una prestazione straordinaria per l'Olimpia Milano che batte Trapani 105-90 in una serata memorabile.

Una serata di grande basket

Il rimarrà impresso nella memoria dei tifosi dell’Olimpia Milano. La squadra, campione d’Italia in carica, ha dimostrato il suo valore nel posticipo della 12ª giornata di Serie A, battendo i Trapani Shark con un punteggio convincente di 105-90. Questa vittoria arriva in un momento cruciale della stagione, in cui la squadra ha affrontato diverse difficoltà, ma ha saputo rialzarsi con orgoglio e talento.

Un primo tempo equilibrato

Il match è iniziato con un equilibrio sorprendente, con entrambe le squadre che si sono battute punto a punto. Il primo tempo si è chiuso con un punteggio di 50-47 a favore dell’Olimpia, grazie a una prestazione solida dei giocatori chiave. Mirotic, con i suoi 29 punti e un impressionante 5/9 da tre, ha guidato la squadra, mentre Shields ha contribuito con 22 punti, mostrando una precisione letale dalla lunga distanza.

Il terzo quarto decisivo

Il terzo quarto ha rappresentato il momento cruciale della partita. L’Olimpia Milano ha messo in campo una difesa impenetrabile e un attacco esplosivo, chiudendo il parziale con un punteggio di 31-16. Questo scarto ha permesso alla squadra di prendere il controllo del match, nonostante un ultimo quarto in cui Trapani ha cercato di recuperare, vincendo il parziale 24-27. Tuttavia, il vantaggio accumulato dai milanesi è stato sufficiente per portare a casa la vittoria.

Le prestazioni individuali

Oltre ai già citati Mirotic e Shields, anche altri giocatori hanno dato il loro contributo. Trapani ha cercato di rispondere con i 21 punti di Alibegovic e Notae, e i 20 punti di Galloway, ma non sono riusciti a fermare l’onda d’urto dell’Olimpia. La squadra milanese ha dimostrato una grande coesione e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le sfide future.

Prossimi appuntamenti

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia. Il calendario prevede incontri impegnativi, ma la squadra ha dimostrato di avere le capacità per competere ai massimi livelli. I tifosi possono aspettarsi un finale di anno emozionante, con la speranza di continuare a vedere prestazioni di questo calibro.