Con una prestazione convincente, l'Olimpia Milano supera Trapani e si rilancia in classifica.

Un’importante vittoria per l’Olimpia Milano

Dopo un periodo difficile, caratterizzato da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, l’Olimpia Milano ha finalmente ritrovato la vittoria. Nel posticipo del dodicesimo turno della Serie A 2024-2025, i meneghini hanno trionfato contro Trapani con un punteggio di 105-90. Questo successo rappresenta un passo cruciale verso la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia, un obiettivo ambito dalla squadra campione in carica.

Il percorso verso le Final Eight

Con tre giornate ancora da giocare nel girone d’andata, l’Olimpia Milano si trova attualmente tra le otto squadre qualificate, superando Treviso, che occupa la nona posizione con un record di 6 vittorie e 6 sconfitte. La squadra meneghina, con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte, è in corsa per mantenere il suo posto tra le migliori, tenendo il passo di Trieste e Tortona. Dall’altra parte, Trapani, neopromossa, si trova in una posizione favorevole, attualmente terza in classifica con 9 vittorie e sole 3 sconfitte.

Il match decisivo al Forum di Assago

Il match disputato al Forum di Assago è stato caratterizzato da un inizio equilibrato, con Milano in vantaggio di soli tre punti all’intervallo (50-47). Tuttavia, il terzo quarto ha visto i padroni di casa dominare con un parziale di 31-16, mettendo in difficoltà la formazione di Jasmin Repesa. Le percentuali al tiro dell’Olimpia sono state eccezionali, con Nikola Mirotic che ha segnato 29 punti in 27 minuti, supportato da Shavon Shields con 22 punti. Anche Ousmane Diop, Nenad Dimitrijevic e Leandro Bolmaro hanno contribuito con punti significativi, dimostrando la forza del roster meneghino.

Trapani, nonostante la sconfitta, ha visto tre dei suoi giocatori superare i 20 punti, con Alibegovic, Notae e Galloway che hanno dato il massimo, ma non sono riusciti a fermare l’onda d’urto dell’Olimpia. Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità di riscatto per Milano, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide e alla possibilità di confermare il proprio status di squadra di vertice nel campionato italiano di basket.