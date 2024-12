Un match combattuto che evidenzia le difficoltà dell'Olimpia Milano nel ritrovare il successo.

Un inizio da incubo per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha vissuto un’altra serata difficile, subendo una sconfitta contro il Bayern Monaco con un punteggio finale di 78-79. La partita è iniziata in modo disastroso per i milanesi, che si sono trovati sotto di ben 18 punti nei primi sette minuti. Questo avvio ha messo a dura prova la squadra, che ha dovuto affrontare una vera e propria montagna da scalare. Nonostante un tentativo di rimonta, il ritardo accumulato nei primi minuti si è rivelato fatale.

Le performance individuali

Nonostante la sconfitta, alcuni giocatori dell’Olimpia Milano hanno mostrato prestazioni notevoli. Nikola Mirotic ha messo a segno 18 punti, mentre LeDay ha contribuito con 14 punti. Inoltre, il ritorno di Josh Nebo, dopo un lungo infortunio, ha portato un impatto significativo, con 11 punti e 8 rimbalzi in soli 16 minuti di gioco. La sua presenza sotto canestro ha riacceso lo spirito della squadra, permettendo di recuperare fino al pareggio sul 35-35.

Un match equilibrato ma fatale

La partita ha avuto un andamento altalenante, con le due squadre che si sono alternate nel punteggio. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di un punto, Milano ha trovato il primo vantaggio con una tripla di Causeur. Tuttavia, il Bayern Monaco ha ripreso il controllo del gioco, chiudendo il terzo quarto in vantaggio. Nonostante i tentativi di rimonta, Milano non è riuscita a concretizzare le occasioni, culminando in un finale drammatico dove la chance di vittoria è sfumata con un errore di Shields allo scadere.

Prospettive future per l’Olimpia Milano

Con questa sconfitta, l’Olimpia Milano deve riflettere sulle proprie prestazioni e sulla necessità di migliorare la propria partenza nelle partite. La prossima sfida contro i Trapani Shark, posticipata a lunedì, rappresenta un’importante opportunità per riscattarsi e tornare a vincere. I biancorossi dovranno lavorare sulla loro concentrazione e sulla capacità di gestire i momenti critici della partita per evitare di ripetere gli stessi errori.