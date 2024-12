Un'analisi della partita che ha visto l'Olimpia Milano lottare fino all'ultimo secondo contro il Bayern Monaco.

Un inizio difficile per l’Olimpia Milano

La partita tra l’Olimpia Milano e il Bayern Monaco si è rivelata un vero e proprio thriller sportivo, con i milanesi che hanno dovuto affrontare un avvio disastroso. Dopo soli sette minuti, il punteggio segnava un preoccupante -18 per Milano, un gap che sembrava insormontabile. Tuttavia, la squadra ha dimostrato grande carattere, riuscendo a recuperare e a riportarsi in partita, chiudendo il primo tempo in parità. Questo spirito combattivo è stato esemplificato dai 18 punti di Nikola Mirotic e dai 14 di LeDay, che hanno cercato di trascinare la squadra verso la vittoria.

Il ritorno di Josh Nebo e la rimonta

Un momento chiave della partita è stato il rientro in campo di Josh Nebo, che dopo un lungo infortunio ha mostrato subito il suo valore. Con 11 punti e 8 rimbalzi in soli 16 minuti, Nebo ha contribuito in modo significativo alla rimonta dell’Olimpia. La sua intesa con LeDay ha portato a un parziale di 13-0, riaccendendo le speranze dei tifosi. La partita ha visto continui sorpassi, con Milano che ha finalmente preso il comando grazie a una tripla di Causeur, ma il Bayern ha risposto prontamente, mantenendo il punteggio in equilibrio fino alla fine.

Un finale da cardiopalma

Negli ultimi minuti, la tensione era palpabile. Milano ha raggiunto un vantaggio di 76-71, ma il Bayern non si è arreso, con Edwards che ha pareggiato a meno di due minuti dalla fine. La partita si è decisa nei secondi finali, con Milano che ha avuto l’opportunità di vincere, ma un errore di Shields ha negato la gioia della vittoria. Il punteggio finale di 78-79 ha lasciato un sapore amaro in bocca ai milanesi, che ora dovranno prepararsi per il prossimo incontro di campionato contro Trapani Shark, un match che si preannuncia altrettanto impegnativo.