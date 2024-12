Un finale emozionante per una partita che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Un inizio scoppiettante per il Bayern Monaco

La partita tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, disputata all’Unipol Forum, ha avuto un avvio sorprendente. I bavaresi, infatti, hanno messo subito in chiaro le loro intenzioni, partendo con un parziale di 24-6 che ha lasciato il pubblico milanese senza parole. La squadra di Messina, però, non si è lasciata intimidire e ha iniziato a trovare il ritmo giusto, dimostrando grande carattere e determinazione.

La reazione dell’Olimpia Milano

Nel secondo quarto, l’Olimpia ha mostrato una reazione notevole, riuscendo a recuperare il gap e chiudere il primo tempo sotto di un solo punto. Questo momento di risveglio ha riacceso le speranze dei tifosi, che hanno iniziato a credere in una possibile rimonta. I giocatori chiave, come Nikola Mirotic e LeDay, hanno iniziato a farsi sentire, contribuendo in modo significativo al punteggio della squadra.

Un finale al cardiopalma

La ripresa ha visto un match in equilibrio, con entrambe le squadre che si sono battute punto a punto. Nonostante i tentativi di allungare il punteggio, nessuna delle due formazioni è riuscita a prendere il largo. LeDay ha firmato un importante +5, ma Edwards ha risposto prontamente, mantenendo viva la tensione. A soli 11 secondi dalla fine, Weiler-Babb ha realizzato 1/2 ai liberi, lasciando la partita in bilico. L’ultimo tiro di Shields, però, non ha trovato il bersaglio, regalando così la vittoria al Bayern Monaco, che ha festeggiato la sua undicesima vittoria stagionale.

Le prestazioni individuali

Tra i protagonisti della serata, Carsen Edwards ha brillato con 25 punti, mentre Booker ha contribuito con 23 punti e 7 rimbalzi. Dall’altra parte, Mirotic ha guidato l’Olimpia con 18 punti, supportato da LeDay e Causeur. Le statistiche parlano chiaro: la partita è stata combattuta e ogni punto ha fatto la differenza. La sconfitta ha segnato l’ottavo ko per Milano, che ora deve riorganizzarsi per affrontare le prossime sfide in Eurolega.