Una partita emozionante si conclude con un tiro libero decisivo per i bavaresi.

Una serata di basket indimenticabile

Il Forum di Assago ha ospitato una serata di grande basket, con l’Olimpia Milano che ha affrontato il Bayern Monaco in una partita che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. La sconfitta per 78-79 ha lasciato un sapore amaro, con i milanesi che hanno visto sfuggire la vittoria a causa di errori decisivi nei momenti cruciali. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, rendendo l’atmosfera elettrica e coinvolgente.

Il primo tempo: un inizio difficile

Il primo tempo ha visto il Bayern Monaco partire con grande slancio, dominando i primi dieci minuti con un parziale impressionante di 8-26. Questo avvio ha fatto pensare a una partita senza storia, ma l’Olimpia Milano ha dimostrato grande carattere e determinazione. Nei secondi dieci minuti, i milanesi hanno iniziato a recuperare terreno, chiudendo il primo tempo sotto di un solo punto grazie a una prestazione straordinaria di Nikola Mirotic, che ha segnato 18 punti. La reazione della squadra di Ettore Messina ha dimostrato che la partita era tutt’altro che finita.

Un secondo tempo equilibrato e teso

Nel secondo tempo, la partita è rimasta in equilibrio, con entrambe le squadre che si sono alternate nel punteggio. Milano ha trovato il modo di portarsi avanti di cinque punti a due minuti dalla fine, ma ha commesso errori cruciali che hanno permesso al Bayern di rientrare in partita. L’allenatore Ettore Messina, visibilmente deluso, ha evidenziato come gli errori nei momenti decisivi abbiano pesato sulla prestazione finale della sua squadra. Dall’altra parte, il Bayern Monaco ha mostrato grande tenacia, con Carsen Edwards che ha brillato come miglior marcatore della serata con 25 punti, contribuendo in modo significativo alla vittoria bavarese.