La FeralpiSalò affronta il Novara in un match decisivo per la classifica.

Un inizio di anno da non sottovalutare

Il 2025 si avvicina e per la FeralpiSalò è fondamentale chiudere il 2024 con una vittoria. La squadra, attualmente al terzo posto, si prepara ad affrontare il Novara in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni di promozione. La sfida si svolgerà allo stadio Silvio Piola, con calcio d’inizio fissato per le 15. I leoni del Garda, però, arrivano a questo incontro in un momento di difficoltà, avendo raccolto solo due punti nelle ultime tre partite.

Emergenza in campo e strategie da rivedere

La FeralpiSalò sta vivendo un periodo di emergenza, con numerosi infortuni che hanno colpito la rosa. Il tecnico Aimo Diana ha espresso preoccupazione per gli errori tattici commessi dalla squadra, specialmente nella fase iniziale delle partite. «È un campanello d’allarme», ha dichiarato, sottolineando la necessità di un cambio di passo. La lista degli assenti è lunga e include giocatori chiave come Giudici, Cabianca e Brambilla, oltre a Rizzo, Letizia e Dubickas. Il portiere Rinaldi, infortunatosi durante l’allenamento, sarà sostituito dall’esperto Liverani, che farà il suo debutto in campionato.

Il Novara: un avversario da temere

Il Novara, reduce da una sconfitta contro la Triestina, si trova a -5 dalla FeralpiSalò e ha bisogno di punti per risalire la classifica. Allenati da Giacomo Gattuso, i piemontesi possono contare su giocatori esperti come Stefano Minelli, Edoardo Lancini e Leonardo Morosini, ex Brescia. La squadra è determinata a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e mettere pressione ai leoni del Garda.

Un match da seguire con attenzione

La partita tra FeralpiSalò e Novara si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre che cercano di invertire il proprio trend negativo. I tifosi possono aspettarsi un incontro ricco di emozioni, dove ogni punto sarà fondamentale per le ambizioni di entrambe le formazioni. La FeralpiSalò dovrà dimostrare carattere e determinazione per affrontare un Novara affamato di riscatto.