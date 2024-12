Un gol di Vlahovic regala tre punti preziosi alla squadra bergamasca.

Una vittoria che fa morale

La squadra Under 23 dell’Atalanta, conosciuta anche come la “Baby Dea”, ha ottenuto un’importante vittoria in trasferta contro l’Alcione, una matricola del girone A di Serie C. Questo successo, arrivato nella prima giornata di ritorno, rappresenta un colpo di reni per i bergamaschi, che si trovano ora in una posizione di classifica favorevole. La partita, disputata al Breda di Sesto San Giovanni, ha visto un’ottima prestazione da parte di entrambe le squadre, ma è stata la determinazione e la freddezza sotto porta a fare la differenza.

Il momento decisivo

Il match è stato caratterizzato da un equilibrio sostanziale, con occasioni da entrambe le parti. L’Atalanta ha sfiorato il gol con un colpo di testa di Panada che ha colpito la traversa, mentre l’Alcione ha avuto una grande opportunità con Palombi, il cui tiro è stato parato magistralmente dal portiere Pardel. Tuttavia, è stato il cannoniere Vanja Vlahovic a sbloccare la situazione all’85’, segnando il suo tredicesimo gol stagionale. Questo gol non solo ha regalato tre punti alla sua squadra, ma ha anche dimostrato la sua capacità di farsi trovare pronto nei momenti cruciali.

Un futuro promettente

Con questa vittoria, l’Atalanta Under 23 sale al terzo posto della classifica con 35 punti, consolidando la sua posizione nelle zone alte del campionato. L’Alcione, invece, rimane a 32 punti, ma ha dimostrato di avere le potenzialità per competere in questa categoria. La squadra di Bergamo continua a mostrare un buon gioco e una crescita costante, elementi che fanno ben sperare per il futuro. La presenza di giovani talenti come Vlahovic è un segnale positivo per il club, che punta a formare giocatori pronti per il salto nella prima squadra.