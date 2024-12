Con il 14° gol stagionale, Vlahovic guida l'Atalanta U23 al 3° posto in classifica.

Un inizio di ritorno promettente

La 20^ giornata del campionato di Lega Pro ha visto l’Atalanta U23 conquistare un’importante vittoria contro l’Alcione Milano, grazie al gol decisivo di Vanja Vlahovic. Con questo successo, i giovani nerazzurri si sono portati al 3° posto in classifica, dimostrando di avere tutte le carte in regola per competere ai vertici del girone A. Vlahovic, attaccante serbo, ha siglato il suo 14° gol stagionale, consolidando la sua posizione di capocannoniere della squadra e mettendo in mostra il suo straordinario talento.

Equilibrio e sorprese nel girone B

Nel girone B, la situazione è stata caratterizzata da un equilibrio sorprendente. Tre pareggi nelle tre partite disputate hanno reso la giornata avvincente. La Lucchese e il Pineto hanno dato vita a un match spettacolare, terminato 3-3, mentre Ascoli e Spal hanno chiuso sul punteggio di 1-1. Questi risultati hanno complicato ulteriormente la lotta per la promozione, con squadre che si contendono ogni punto in un campionato sempre più competitivo.

Il Benevento si rialza

Nel girone C, il Benevento ha ripreso a correre, battendo la Cavese con un punteggio di 2-1. Nonostante un inizio promettente, la squadra ha dovuto sudare per mantenere il vantaggio, con la Cavese che ha messo in difficoltà i sanniti nella ripresa. La vittoria consente al Benevento di mantenere la vetta della classifica, ma la pressione è alta, con il Monopoli che continua a tallonare da vicino.

Prossimi appuntamenti e aspettative

La 20^ giornata del campionato di Lega Pro non è ancora finita, con altre nove partite in programma. Le squadre sono pronte a dare il massimo per ottenere punti preziosi, mentre i tifosi attendono con ansia gli sviluppi di una stagione che si preannuncia entusiasmante. L’Atalanta U23, con Vlahovic in grande forma, è sicuramente una delle squadre da tenere d’occhio nelle prossime settimane.