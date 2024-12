Scopri come seguire le partite e le ultime novità sul campionato di Serie C.

Il ritorno in campo della Serie C

La Serie C torna in campo da oggi, venerdì 20 dicembre, fino a lunedì 23 dicembre, per disputare la ventesima giornata di campionato. Questo weekend si preannuncia ricco di emozioni, con ben sei partite in programma stasera e un’intera giornata di gare domenica. Gli appassionati potranno seguire le partite delle 15 in contemporanea grazie a Diretta Gol, disponibile su Sky Sport Calcio e NOW.

Come seguire le partite

Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è visibile esclusivamente su Sky e in streaming su NOW. Gli abbonati possono godere di tutte le 1.143 partite della regular season, inclusi playoff e match della Supercoppa e della Coppa Italia, a partire dagli ottavi di finale. La copertura è garantita anche da approfondimenti e highlights delle partite, disponibili su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

La riforma Zola e i suoi effetti

I primi dati e numeri stanno dando ragione alla Riforma Zola, attuata nel campionato di Serie C. Questa riforma ha portato a un miglioramento della competitività e della qualità del gioco, rendendo il campionato più avvincente per i tifosi. Con l’approccio innovativo e le nuove regole, i club stanno cercando di valorizzare i giovani talenti e di rendere il torneo più interessante. La ventesima giornata rappresenta un’importante tappa in questo percorso di crescita e sviluppo.