Una partita intensa e ricca di emozioni, ma la fortuna non sorride all'Olimpia.

Un inizio difficile per l’Olimpia

L’Olimpia Milano ha affrontato una sfortunata sconfitta contro il Bayern Monaco, la seconda in una settimana, dopo quella contro il Panathinaikos. La partita, disputata all’Unipol Forum, ha visto i tedeschi prevalere grazie a un tiro libero di Weiler-Babb a soli 11 secondi dalla fine. La squadra di Messina ha sprecato l’opportunità di agganciare i rivali in classifica, scivolando invece più indietro. La partita è stata caratterizzata da un clima di tensione e colpi di scena, con Milano che ha faticato a trovare il ritmo giusto fin dall’inizio.

Rimonta e speranze

Il primo quarto ha visto l’Olimpia partire con il freno a mano tirato, subendo un pesante 6-22. Messina ha dovuto chiamare due timeout per cercare di riorganizzare la squadra. Tuttavia, i segnali di risveglio sono arrivati grazie a LeDay, che ha accorciato le distanze. Il secondo periodo ha visto un miglioramento, con il rientro di Nebo che ha dato nuova linfa alla squadra. Milano ha trovato il pareggio a quota 35, ma il Bayern ha mantenuto la testa avanti all’intervallo, chiudendo sul 39-40.

Il finale da brivido

Il secondo tempo ha visto Milano finalmente prendere il comando, grazie a Nebo e Causeur. Tuttavia, il Bayern ha risposto prontamente, riportandosi in vantaggio. La tensione è aumentata nell’ultimo quarto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Milano ha costruito un parziale di 11-0, ma il Bayern ha trovato la forza di reagire. L’ultimo minuto è stato drammatico: dopo un canestro di Edwards, Milano ha avuto l’opportunità di vincere, ma il tiro di Shields è stato respinto dal ferro, lasciando il pubblico del Forum in silenzio.

Questa sconfitta non solo ha complicato la situazione in classifica per l’Olimpia, ma ha anche sollevato preoccupazioni per la condizione di Nebo, uscito in lacrime dalla partita. La squadra ora deve riorganizzarsi e trovare la forza per affrontare le prossime sfide, sperando di recuperare la forma e la fortuna necessarie per tornare a vincere.