Un incontro fondamentale per la corsa ai playoff di Eurolega, con i tedeschi in forma smagliante.

Un incontro decisivo per l’Olimpia Milano

La diciassettesima giornata di Eurolega si preannuncia cruciale per l’Olimpia Milano, che si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in un match che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni playoff della squadra di Ettore Messina. Dopo una sconfitta pesante contro il Panathinaikos, i milanesi tornano tra le mura amiche dell’Unipol Forum, pronti a riscattarsi e a conquistare punti fondamentali per la loro classifica.

Il Bayern Monaco: un avversario temibile

I bavaresi si presentano come il miglior attacco della competizione, con una media di oltre 88 punti a partita. La coppia formata da Carsen Edwards e Devin Booker è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa, ma attenzione anche ad Andreas Obst, un giocatore capace di colpire dalla lunga distanza. Dopo una sconfitta contro il Monaco, il Bayern è determinato a tornare alla vittoria e a mantenere la propria posizione di vertice.

La diretta della partita

Il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. Gli appassionati potranno seguire la partita anche in streaming tramite NOW, SkyGo e DAZN. Questo incontro non è solo una questione di punti, ma rappresenta anche una sfida tra due squadre che puntano a consolidare la propria posizione nei playoff di Eurolega.