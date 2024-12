Scopri le date e gli orari delle partite del Padova nel girone di ritorno.

Un girone di ritorno ricco di sfide

Il Padova si prepara ad affrontare un girone di ritorno denso di impegni, con partite che potrebbero rivelarsi decisive per il proseguimento della stagione. Ogni incontro rappresenta un’opportunità per i biancoscudati di consolidare la loro posizione in classifica e puntare a obiettivi ambiziosi. La squadra, guidata dall’allenatore Andreoletti, è consapevole dell’importanza di ogni singolo match e si sta preparando al meglio per affrontare le sfide in arrivo.

Partite da non perdere

Tra gli incontri più attesi, spicca il big match contro il Vicenza, in programma il 16 febbraio allo Stadio Menti. Questo derby rappresenta non solo una rivalità storica, ma anche un crocevia fondamentale per il cammino del Padova nel girone A della Serie C. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere la squadra in una gara che potrebbe decidere le sorti della stagione.

Il calendario dettagliato

Il girone di ritorno inizia con l’impegno casalingo contro il Caldiero il 5 gennaio, seguito da un match all’Euganeo contro l’Arzignano Valchiampo il 14 gennaio. La trasferta contro l’Alcione Milano il 21 gennaio segna un altro momento cruciale. Tra le partite da segnare in agenda, il 27 gennaio il Padova affronterà la Pro Vercelli e il 1 febbraio sarà la volta della Virtus Verona. Dopo il derby contro il Vicenza, il Padova ospiterà la Pro Patria il 9 febbraio e la Giana Erminio il 24 febbraio. Il mese di marzo si aprirà con la trasferta contro la Feralpisalò il 3 marzo, seguita da incontri casalinghi contro l’AlbinoLeffe il 9 marzo e la Pergolettese il 17 marzo.