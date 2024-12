Scopri quali partite seguire oggi in tv, tra Serie A e campionati europei.

Il ritorno della Serie A

Oggi, il campionato di Serie A riprende con un incontro atteso: Hellas Verona contro Milan. Dopo una pausa di tre giorni dedicata alla Coppa Italia, i tifosi sono pronti a tornare a seguire le loro squadre del cuore. Il Milan, in particolare, cerca il riscatto dopo un deludente pareggio contro il Genoa. La partita si svolgerà alle e sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale 214 di Sky.

Le altre partite in programma

Oltre alla Serie A, oggi si svolgeranno anche diverse partite di altri campionati europei. In Bundesliga, il Bayern Monaco affronterà il Lipsia, un match che promette emozioni e spettacolo. Questa gara sarà visibile su SKY SPORT CALCIO e NOW. Inoltre, la Serie B e la Serie C offriranno un ricco palinsesto di incontri, con partite come Salernitana-Brescia e Cavese-Benevento, tutte programmate per le .

Un pomeriggio di sport da non perdere

La giornata calcistica di oggi è ricca di eventi, con un totale di otto partite che si svolgeranno in contemporanea. Gli appassionati di calcio possono prepararsi a un pomeriggio di sport avvincente, con la possibilità di seguire le proprie squadre preferite in azione. Con una programmazione così variegata, c’è qualcosa per ogni tifoso, che si tratti di Serie A, Bundesliga o campionati minori. Non dimenticate di sintonizzarvi sui canali giusti per non perdervi neanche un’azione!