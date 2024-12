Una prestazione solida dei nerazzurri consente di accedere ai quarti di finale.

Una partita dominata dai nerazzurri

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Udinese si è rivelata un vero e proprio trionfo per i nerazzurri, che hanno mostrato una superiorità netta fin dai primi minuti. Nonostante un inizio di partita che ha visto un tentativo isolato di Ekkelenkamp, il portiere Martinez non ha dovuto affrontare particolari difficoltà. L’Inter ha preso il controllo del gioco, dimostrando una grande fluidità e una capacità di creare occasioni da gol.

Il rigore annullato e il gol di Taremi

Uno dei momenti chiave del primo tempo è stato il tentativo di Arnautovic, che ha cercato di colpire in area, ma il suo tiro è stato deviato da Kabasele. Inizialmente, l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore, ma dopo una revisione al VAR ha cambiato decisione, lasciando i tifosi interisti con il fiato sospeso. Tuttavia, la squadra non si è lasciata scoraggiare e al 30’ è arrivato il gol di Taremi, che ha sfruttato un errore di Ekkelenkamp per portare in vantaggio i nerazzurri. Un colpo di sinistro che ha lasciato il portiere Piana senza possibilità di intervento.

La magia di Asllani e le parate decisive di Martinez

Il primo tempo si è chiuso in bellezza per l’Inter, grazie a un calcio d’angolo battuto da Asllani, che ha sorpreso il portiere avversario con un tiro a rientrare, complice un velo di Carlos Augusto. Questo gol ha ulteriormente galvanizzato la squadra, che ha continuato a spingere nel secondo tempo. Al minuto 77, Lautaro ha lanciato Taremi verso la porta, ma il suo tiro ha colpito il palo, mantenendo viva la speranza per l’Udinese. Tuttavia, al 90′, Touré ha avuto un’ottima occasione per accorciare le distanze, ma Martinez ha compiuto un intervento straordinario, dimostrando ancora una volta la sua importanza per la squadra.

Con questa vittoria, l’Inter si prepara ad affrontare la Lazio nei quarti di finale, con la consapevolezza di aver mostrato un gioco convincente e una solidità difensiva che potrebbero rivelarsi fondamentali per il proseguimento del torneo.