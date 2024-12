Iniziative contro il match fixing nel calcio italiano

Alcione Milano ospita l'Integrity Tour di Lega Pro e Sportradar per combattere il match fixing.

Il progetto Integrity Tour

Recentemente, il club Alcione Milano ha ospitato l’Integrity Tour, un’iniziativa promossa dalla Lega Pro in collaborazione con Sportradar AG e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC). Questo progetto ha come obiettivo principale quello di combattere le pratiche illecite nel calcio, in particolare il fenomeno del “match fixing”. Durante l’incontro, il segretario generale della Lega Pro, Emanuele Paolucci, ha sottolineato l’importanza di fornire a giocatori, allenatori e dirigenti gli strumenti necessari per difendersi da tali pratiche dannose.

Formazione e prevenzione

Paolucci ha spiegato che la Lega Pro è impegnata da anni in un progetto di formazione solido e significativo. La consapevolezza riguardo ai comportamenti dannosi e la conoscenza delle procedure di segnalazione sono fondamentali per prevenire fenomeni che minacciano l’integrità dello sport. “È nostro dovere educare e informare”, ha affermato, evidenziando come la formazione possa fungere da deterrente contro il match fixing.

Il ruolo di Alcione Milano

Il club Alcione ha espresso soddisfazione per l’evento, riconoscendo l’importanza di affrontare il tema del match fixing per preservare l’integrità del calcio. Giacomo Gagliani, direttore generale del club, ha dichiarato: “Promuoviamo i valori sani del calcio, partendo dal settore giovanile”. Questo approccio educativo è essenziale per formare non solo buoni calciatori, ma anche uomini che comprendano l’importanza della cultura e dell’istruzione.

Sport & Studio: un’iniziativa innovativa

In aggiunta all’Integrity Tour, Alcione ha recentemente lanciato il programma “Sport & Studio”, grazie al supporto di Riccardo Silva, imprenditore e presidente del Miami FC. Questo progetto mira a consentire ai giovani calciatori di conciliare sport e studio, fornendo tutor che li assisteranno durante le sessioni di allenamento. Silva ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando che è fondamentale per i giovani atleti combinare la crescita sportiva con l’impegno scolastico.

Un futuro promettente per i giovani calciatori

Il programma “Sport & Studio” rappresenta una visione ampia del club, che da anni attribuisce grande valore al percorso formativo al di fuori del campo. L’obiettivo è formare non solo calciatori di talento, ma anche individui capaci di dare importanza ai valori della conoscenza e dell’apprendimento. Riccardo Silva ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con Alcione, evidenziando l’importanza di investire nel futuro dei giovani calciatori.