Alcione Milano lancia un programma per coniugare sport e istruzione, sostenuto da Riccardo Silva.

Un’iniziativa a sostegno dei giovani atleti

Il mondo dello sport è spesso visto come un percorso esclusivamente dedicato all’atletismo, ma l’importanza dell’istruzione non può essere sottovalutata. Con il nuovo programma “Sport & Studio”, Alcione Milano si propone di supportare i giovani atleti nel loro percorso scolastico, creando un equilibrio tra sport e studio. Questa iniziativa, finanziata da Riccardo Silva, mira a garantire che gli atleti non solo eccellano nel loro sport, ma anche nella loro formazione accademica.

Supporto didattico personalizzato

Il programma prevede l’assegnazione di tutors che assisteranno gli atleti durante i pomeriggi di allenamento. Questi educatori saranno disponibili per aiutare con il ripasso delle lezioni e per i compiti a casa, assicurando che ogni giovane calciatore possa recuperare eventuali lacune nel programma scolastico. L’obiettivo è chiaro: integrare l’attività sportiva con il percorso educativo, affinché i ragazzi possano affrontare con successo entrambe le sfide.

Un progetto per il futuro

Alcione Milano non si limita a formare atleti, ma si impegna a formare cittadini consapevoli e preparati. Riccardo Silva, sostenitore del progetto, sottolinea l’importanza di coniugare la crescita sportiva con l’impegno scolastico. Questo approccio non solo aiuta i giovani a diventare atleti migliori, ma anche studenti più responsabili e informati. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la creazione di una cultura sportiva che valorizza l’istruzione come parte integrante della crescita personale.